Latin Billboard destacó en su portal el regreso de Ricardo Arjona a los escenarios mundiales con el inicio de su nueva gira Blanco y Negro, con el que recorrerá varios países y ciudades alrededor del mundo. ¡Qué chilero!

Recientemente, Arjona dio a conocer y los lugares que recorrerá Ricardo Arjona a lo largo de los Estados Unidos una pequeña parte de América del Norte, durante el primer trimestre del año.

En un Twitter publicado destacaron: Apenas unos meses después de su concierto en vivo Hecho a la Antigua, el galardonado cantautor guatemalteco anunció su regreso a las giras. El regreso del cantante guatemalteco es uno de los más esperados del próximo año.

Just months after his Hecho a la Antigua livestream concert, award-winning Guatemalan singer-songwriter @Ricardo_Arjona announced his return to touring. https://t.co/h1vxWcxHki

