Adria Arjona compartió un video en colaboración con Armany Beauty y su perfume My Way donde destaca su amor por Guatemala, sus tradiciones e historia.

En su cuenta oficial de Instagram, la hija del cantautor Ricardo Arjona compartió un video de su nueva campaña en la que, según cuenta, busca reconectar con sus raíces.

En sus redes sociales compartió: A veces no tenemos que viajar demasiado lejos para reconectarnos con nuestras raíces. Fue muy conmovedor explorar mi herencia guatemalteca con Armani Beauty y Melissa Lozada aquí en California. Volamos estas coloridas cometas para Barriletes, un festival guatemalteco que celebra la ascendencia. Ahora compartimos la celebración contigo.

En el video se observa a Adria junto a un grupo de personas en California volando barriletes y compartiendo historias acerca de las diferentes creencias alrededor de estas figuras hechas de papel y varillas que vuelan por los vientos.

En la campaña buscan rendir un homenaje a la cultura latina, tradiciones, historias y a los ancestros que durante años han luchado por la comunidad en los Estados Unidos. La misma es parte de la línea de la fragancia My Way, de la que Adria es la imagen oficial.

Adria Arjona, una mujer que pone en alto el nombre de Guatemala

La campaña de My Way se enfoca en la compasión y en la necesidad de educar sobre los seres humanos y el planeta en el que vivimos. Cuando se dio el anuncio, Adria compartió que esto no es solo un mensaje, es también una responsabilidad y una aventura.

