¡Qué buena noticia! El grupo Mamafu, el cual está liderado por la guatemalteca Aileen Calix, ha sido seleccionado para ser parte de los finalistas en la competencia Hult Prize 2021, que por primera vez se lleva a cabo en Taipéi, Taiwán.

Desde ya felicitamos a la guatemalteca y a todo su equipo por llegar lejos y le deseamos éxitos para la final de este concurso que se tiene prevista para agosto. ¡Qué Chilero!

Luego de estar entre 31 equipos —de todas partes de Taiwán— finalmente se eligieron a 6 grupos finalistas que pasarán a la siguiente fase para representar a sus universidades y competir por un puesto en el Acelerador, el cual es un programa que acerca a los jóvenes con su meta en los Hult Prize 2021.

Es por ello que hoy destacamos la participación del grupo Mamafu, el cual está a cargo de la guatemalteca Aileen Calix y que forman parte de los seis seleccionados que ganaron su puesto en el Acelerador de Londres, el cual se llevó a cabo el pasado 9 de abril.

Ante esto, la guatemalteca expresó las siguientes palabras: «Hult Prize ha sido una de las experiencias más enriquecedoras que he vivido. El aprendizaje durante este proceso ha ido más allá de crear un negocio sostenible, sino el poder desarrollar un modelo que a su vez apoye al desarrollo económico de las mujeres, es algo que me ha hecho crecer personal y profesionalmente. No obtuvimos el pase directo al acelerador en Londres, pero esto no es el fin y seguiremos luchando por alcanzar este sueño que no solo es nuestro, sino también representa un vehículo de oportunidades en Centroamérica».

Acerca de Mamafu

Mamafu está integrado por 4 estudiantes de la Universidad de National Cheng Chi (IMBA), de Taipéi, Taiwán. A través de este concurso, presentaron un modelo de negocios que tiene como objetivo crear un movimiento de bienestar a través del desarrollo de comunidades saludables, mientras que transforma la alimentación —vista como una necesidad— en un vehículo de cambio.

Ante esto, los jóvenes han elaborado un plan con el cual llevar a cabo su proyecto, en donde uno de sus pilares es empoderar a mujeres para que sean las gestoras de cocinar alimentación nutritiva. Por lo cual, serán capacitadas para hacer platos nutritivos, accesibles y adaptados al sabor y cultura del país.

¡Qué chilero! Según nos contó la guatemalteca del comité organizador Pammela Murphy, el equipo de Mamafu estará buscando mentores y fondos para llevar a cabo su proyecto. Además, estarán en entrenamiento de coaching por 2 meses, donde tendrán tutorías, talleres y trabajo en redes, en las instalaciones del campus que es un castillo.

Desde ya muchos éxitos Aileen y Mamafu.