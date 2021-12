¡Pilas pues! El Ministerio de Salud de Guatemala ha anunciado la dosis de refuerzo de vacunas para los guatemaltecos que pertenecen a la primera línea —médicos, bomberos, enfermeros, etc.—. Te contamos con más detalles lo que debes hacer.

Personas que aplican a la primera ronda de dosis de refuerzo

Podrás colocarte el refuerzo si cumples con las siguientes condiciones laborales o de condición de salud —esto aplica para las personas se vacunaron en el extranjero—:

A trabajador o estudiante de salud con atención directa con pacientes en todos los niveles de salud

con en todos los niveles de salud Si perteneces al cuerpo de socorro

Al grupo de trabajo de funeraria

Si eres trabajador de instituciones de adultos mayores

Si perteneces a primera línea, eres prioridad para recibir la dosis de refuerzo y continuar con tus labores lo más pronto posible.

Sin embargo, las medidas también aplican a ciertos a sectores vulnerables de la población —ya sea por edad o por alguna condición de salud crónica importante a atender—.

Personas mayores de 60 años

Población mayor a 18 años con algún factor de riesgo o enfermedad crónica

con algún factor de riesgo o Grupo de la población entre 12 a 17 años que presenten alguna enfermedad crónica

Información que debes tomar en cuenta

Además de las condiciones anteriores, para aplicar a las vacunas también se tomará el tiempo transcurrido entre la última dosis aplicada. Esto significa que si aún no te has aplicado la segunda dosis de tu vacuna, probablemente aún no podrás optar por esta tercera dosis.

Después de 6 meses de la colocación de la segunda dosis, las personas que aplican a la población previamente mencionada, podrá solicitar la colocación de la dosis de refuerzo cuando sea su turno.

Toma en cuenta que el refuerzo corresponderá al tipo de vacuna colocada según el esquema de vacunación nacional. Es decir:

Aquellos que recibieron Moderna , recibirán Moderna como tercera dosis

, recibirán Moderna como tercera dosis Personas que recibieron Pfizer , recibirán Pfizer como tercera dosis

, recibirán Pfizer como tercera dosis Para quienes recibieron AstraZeneca , recibirán AstraZeneca como tercera dosis

, recibirán AstraZeneca como tercera dosis A las personas que recibieron Sputnik V, pueden recibir o Sputnik V, AstraZeneca, Moderna o Pfizer

Además, las personas pueden avocarse a los centros de vacunación ya sea con registro previo o presentando su carné de vacunación que demuestre el esquema completo y DPI —a quienes aplique—.

Para saber a qué centro debes ir, es importante considerar el tipo de vacuna que están colocando durante el día. Por ejemplo, si en un centro la vacuna es AstraZeneca, el refuerzo corresponderá a dicha vacuna.

