La película La Llorona del cineasta guatemalteco Jayro Bustamante sigue resonando, tanto así que Vanity Fair la destacó en un artículo.

A continuación te compartimos lo que este medio internacional dijo de la producción cinematográfica hecha en Guatemala. ¡Qué Chilero!

Vanity Fair destacó la película La Llorona de Jayro Bustamante

“Rica e inquietante” así definió K. Austin Collin al artículo que escribió para Vanity Fair sobre el último largometraje de Jayro Bustamante. Además indicó que en dicha producción el cineasta guatemalteco encontró nuevas formas de hacer girar una vieja leyenda.

Por otro lado, en el texto comentó que la película es un acto de reinvención, desde el título, el cual forma parte del folclor latinoamericano.

“La polifacética versión de La Llorona de Bustamante”

El autor de este texto también mencionó la naturaleza cultural que tiene en sí la historia de La Llorona, independientemente de la película. No obstante. cuenta que la versión hecha por Jayro Bustamante muestra un camino tortuoso y diferente a la historia original.

Ligado a esto, cuenta una sinopsis de la trama que muestra la película guatemalteca. En ella destaca el desenvolvimiento de la historia, la cual comienza con una mujer que llora pero también con un ajuste de cuentas.

En el análisis de K. Austin Collin hace referencia al enfoque de Bustamante. Esto debido a que entre toda la trama, hace que la atención se dirija hacia las mujeres que en aparecen en esta trama.

Sobre todo, se centra en la fidelidad de Valeriana —personaje interpretado por María Telón— y Alma —María Mercedes Coroy— una extraña mujer que tiene echizados e inquietos a los demás protagonistas.

Al final de su nota, el autor se cuestiona varias preguntas que le surgen entorno a la historia que Jayro plasmó basándose en un hecho real de Guatemala. Como también hace una relación entre el personaje en general y el la película y describe sus similitudes.

Austin Collin concluye que: «El hilo conductor de La Llorona son las mujeres: lo que piensan, lo que finalmente enfrentan. En cierto modo, es un gran mérito de Bustamante que es aquí donde la película parece quedarse un poco corta, no porque no funcione, sino porque me hizo desear mucho más».