Always donará 100 mil toallas sanitarias a mujeres de escasos recursos en Jalapa

Durante la emergencia del COVID-19, Always donará miles de toallas sanitarias a mujeres de escasos recursos que viven en el departamento de Jalapa.

Always beneficiará con toallas sanitarias a miles de mujeres de escasos recursos, que viven en las comunidades del departamento de Jalapa, durante la emergencia del Coronavirus —COVID-19—. ¡Qué buena acción!

La donación de las toallas sanitarias se hará por medio de la organización United Way Guatemala. El objetivo de la iniciativa es apoyar a quienes no tienen los recursos para comprar productos de protección femenina.

Mujeres serán beneficiadas con toallas femeninas

La donación de las 100 mil toallas se llevará a cabo en las siguientes fases:

Durante el COVID-19 se entregarán 20 mil toallas a las familias más necesitadas en las comunidades de Jalapa. Una vez que se reanude el curso lectivo en las escuelas de la comunidad, con el fin de apoyar a las niñas durante la pubertad, se donarán las otras 80 mil toallas.

Belia Meneses, directora ejecutiva de United Way, compartió: «Este año planificamos enfocarnos en fortalecer los programas que permitan que más niñas puedan permanecer en la escuela y una estrategia es proveerles sus insumos de higiene. Aunque el año inició de manera atípica, sabemos que hoy más que nunca es necesario llevar estos productos a las familias. Agradecemos a P&G esta donación que hace posible orientar nuestros esfuerzos en las niñas de las comunidades más vulnerables».

Es así como Always busca apoyarlas durante la emergencia y también a largo plazo, para que no falten a la escuela por no tener productos de protección femenina.

Rhina Álvarez, gerente de comunicación de Procter & Gamble, resaltó: «Los periodos no se detienen en una pandemia, y por eso redirigimos parte de la donación de la campaña a quienes más lo necesitan en este momento gracias a nuestros aliados. Vimos que había una oportunidad de aportar durante la emergencia y apoyar una necesidad básica como las toallas sanitarias».

Más sobre United Way Guatemala

Son una organización dinámica, orientada a resultados y con la responsabilidad de impactar a las comunidades y a las personas para que desarrollen autosostenibilidad. Se apoyan de la colaboración económica y humana de las empresas privadas y sus empleados para alcanzar sus objetivos.

¡Gracias por apoyar a quienes más lo necesitan, este acto de amor los hace parte de la iniciativa #HoyPorTiMañanaPorMí!