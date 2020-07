Los impresionantes dibujos de retrato a lápiz que realiza el artista guatemalteco Arley Carrillo, llaman la atención de las personas, a continuación te contamos más de su talento, te compartimos varias fotografías. ¡Qué chilero!

Arley Carrillo tiene 22 años y es originario de Huehuetenango, compartió en una entrevista con Guatemala.com que desde pequeño siempre tuvo la pasión por dibujar y plasmar alguna emoción o idea a través de sus pinturas.

El talento del artista Arley Carrillo

Al finalizar sus estudios de nivel básico, debía elegir qué continuaría estudiando, resaltó que fue una decisión difícil, no porque no supiera que era lo que quería sino porque del lado económico se le complicaba un poco.

Eligió estudiar Bachillerato Industrial y Perito en Diseño Gráfico, considera que fue donde desarrolló su talento y aprendió más cosas. En el año 2014 ya se dedicaba a hacer dibujos y las personas se los pagaban.

Su especialidad es hacer rostros a lápiz, aunque también maneja la técnica del óleo y acrílico. Considera que ha hecho entre 400 a 500 rostros como pedidos formales, tanto para Guatemala como para Estados Unidos.

Arley añadió en la entrevista: «Llevo seis años aproximadamente trabajando en esto, aunque desde hace tres años me dedico al 100% a hacer rostros a lápiz. Definitivamente me apasiona lo que hago y me emociona el saber que parte de mí está en muchos hogares. Algo que tengo claro es que todo se lo debo a Dios, es quien nos da los talentos y nosotros somos los que con su ayuda debemos echarlos a andar».

Por último, él indicó que actualmente sigue trabajando en sus dibujos y que piensa reforzar y aprender mucho más para poder llegar a otro nivel. Porque considera que aún le falta mucho para poder llegar a donde quiere.

Si quieres conocer más de los dibujos o deseas pedirle uno en especial puedes escribirle un mensaje a su página oficial de Facebook.

¡Sin ninguna duda tienes un gran talento Arley, muchas felicidades!