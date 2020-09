Un grupo de jóvenes de la agrupación Cocinemos Guate, donaron menús de comida a médicos que cubren el área de emergencias del Hospital General San Juan de Dios, ¡qué chilero!

Con ello reconocieron el trabajo que los médicos y el personal de salud realiza día con día, combatiendo la pandemia y atendiendo las emergencias.

Jóvenes donan menús de comida a médicos

Los menús fueron distribuidos en las áreas de emergencia al personal que se encuentra en primera línea atendiendo las urgencias.

Dichos alimentos llevaban mensajes de positivismo, para dar ánimo a los doctores, enfermeras, y todo el personal de salud del Hospital General, quienes trabajan largas jornadas de trabajo y arriesgan su vida por salvar la de los guatemaltecos.

Estos jóvenes, son parte de la organización benéfica Cocinemos Guate que se ha encargado de repartir alimentos a quienes más lo necesitan.

Únete como voluntario

Si te gusta este tipo de iniciativas, tú también puedes formar parte de Cocinemos Guate, por medio de una donación monetaria, cocinando desde casa una vez a la semana o como voluntario para repartir los alimentos.

Si quieres cocinar, debes hacerlo por lo menos una vez a la semana para 10 personas, idealmente comida que no necesite calentarse. Debe llevar empaque y cubiertos biodegradables y un mensaje de esperanza escrito en la tapa de la bandeja. Las cajas con alimentos se reciben de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. en zona 15 VH3, los días martes, jueves y sábado.

También, puedes participar como voluntario entregando las bandejas con comida en las diferentes zonas de la ciudad todos los martes, jueves y sábados. El punto de encuentro es VH3, zona 15 a las 11:30 a.m.

Cocinemos Guate

Esta organización benéfica conformada por jóvenes, tan solo en el mes de agosto logró entregar 1,683 almuerzos en diferentes lugares de Guatemala.

Han ayudado tanto a personal médico de los hospitales públicos del país como a personas necesitadas de alimento, que se vieron afectadas por la pandemia. En cada entrega, donan alrededor de 40 almuerzos.

Estos héroes sin capa son todo un ¡orgullo chapín!