Arteba es una empresa guatemalteca que crea diseños de mascarillas artísticas, la idea nació durante el COVID-19 debido a la necesidad de innovar el negocio y brindar una solución y estilo diferente para el uso de las mascarillas quirúrgicas que brindan protección a la población.

¡Qué talento! Te compartimos algunas fotografías del trabajo que han llevado a cabo y te contamos cómo puedes adquirir una, pilas pues.

Arteba es una empresa de Luis Tebalán, originario de Quiché, quien es un músico profesional y un artista que demuestra su talento creando diferentes personajes de videojuegos y películas. Todo inició según nos comentó, ya que su familia se dedicaba a este oficio y aprendió junto a su padre y tíos.

Decidió ser parte del negocio y creo la marca hace más de 17 años, trabajaba normalmente con empresas elaborando trajes o botargas, también con convites y aficionados a los personajes creando mascarás y disfraces. En su taller cuenta con trabajadores quienes lo apoyan en la elaboración de los mismos, sin embargo por la situación actual muchas de las actividades y pedidos fueron cancelados.

Al ver la necesidad de innovar y buscar alternativas para los artesanos de su taller decidió crear mascarillas de personajes como Pennywise de It, Sub Zero de Mortal Kombat, Darth Vader y Troopers de Star Wars, Bane de Batman, entre otras. Además, si quieres un diseño en especial, ¡pueden fabricarlo!

Estas son elaboradas con fibra de vidrio y cuentan con una malla por dentro, puedes colocarlas sobre tu mascarilla para cambiar el aspecto de la misma y lucir un estilo muy original. El taller se encuentra en Quiché pero hacen entregas a toda Guatemala, el precio es de Q 150.00 más envío.

Si quieres adquirir una puedes comunicarte al teléfono 4103-0274 o visitar su página oficial de Facebook. Una manera de apoyar a los artesanos del país y lucir a tus personajes favoritos.

¡Qué chilero!