¡Una noticia que nos llena de mucha alegría! Sara Curruchich fue seleccionada para participar en el programa Ford Global Fellows 2021, un programa de becas para líderes emergentes que promueven la justicia social en todo el mundo. ¡Qué chilero!

La cantante guatemalteca compartió la noticia por medio de sus redes sociales. De Guatemala fueron seleccionadas otras tres personas.

Este programa invierte en ideas innovadoras, personas visionarias e instituciones de vanguardia que promueven la dignidad humana en todo el mundo. Para esta edición fueron elegidos 48 líderes de todo el mundo y Sara, quien próximamente estrenará disco, fue una de ellas.

En sus redes sociales escribió: «Un gran honor y alegría ser seleccionada para formar parte de la comunidad Ford Global Fellows 2021. Aprender de grandes líderes para contribuir a combatir y frenar desigualdades desde diferentes espacios es el querer y anhelo de esta comunidad. Matyox».

We’re proud to welcome 48 leaders from around the world to the Ford Global Fellows community. Joining the inaugural cohort, they bring their local wisdom to design solutions to global inequality—together.

Meet the new fellows at the link below the video ⬇️ #GlobalLeadersConnect

— Ford Foundation (@FordFoundation) October 19, 2021