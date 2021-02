A pocos días de que se lleve a cabo la entrega de los Premios Goya, a los que La Llorona está nominada, el medio de comunicación español El País realizó una entrevista donde destacó el trabajo del cineasta guatemalteco Jayro Bustamante. ¡Qué chilero! Te contamos más detalles.

En el artículo, El País destaca la labor del cineasta guatemalteco sobre una apertura de Hollywood al cine centroamericano y su trabajo en la película que ha traspasado fronteras.

Medio de comunicación El País destacó el trabajo del cineasta guatemalteco Jayro Bustamante

El artículo dice que: «Tras ser nominado al Globo de Oro y seleccionado como finalista en los Oscar, Bustamante habla por teléfono sobre una apertura inédita de Hollywood al cine centroamericano, de cómo y por qué convirtió el realismo mágico en un grito de batalla, y de su intención de transformar la gran pantalla en una válvula de escape para una región históricamente marcada por la violencia, el miedo y la represión».

En la entrevista realizada de forma digital al guatemalteco cuenta que no se imaginaba el éxito que iba tener la película. «Aunque no trabajamos para los premios, trabajamos para contar una historia. Y cuando esto empezó a pasar, nos llenó de alegría y de sorpresa. Creo que es importante no tomarlo con emoción, sino con inteligencia para que el momentum no se nos pase».

El medio de comunicación describe la obra de Bustamante como: «En la delgada línea entre lo que no se puede olvidar y lo que no se quiere recordar, entre lo paranormal y lo real, un general logra librarse de las consecuencias legales de sus acciones, pero no de la sed de justicia de la población ni de los espíritus que lo atormentarán hasta sus últimos días».

Logros de La Llorona

El último año ha sido importante para la producción guatemalteca ya que recibió importantes premios y nominaciones.

Estos son algunos de los reconocimientos de la película: