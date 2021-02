Selvin es un joven con discapacidad que se volvió viral en las redes sociales gracias a su emprendimiento, en el que realiza mandados en su bicicleta. ¡Qué chilero! Te contamos más de la historia de este joven.

Hace unos días, una usuaria de redes sociales compartió la historia y unas fotos de Selvin, quien con su casco y su bicicleta se dedica a realizar mandados a domicilio y así tener un ingreso económico para él y su familia.

Selvin, el joven con discapacidad que emprendió negocio de mandados en Suchitepéquez

Según se sabe, Selvin es originario de Patulul, Suchitepéquez, quien se gana la vida realizando mandados en su bicicleta y una canasta a los vecinos de las zonas aledañas y a quienes lo llaman para solicitar sus servicios de mensajería. El nombre de su emprendimiento es: Mandaditos Selvin.

Una usuaria de redes escribió: «Hoy por la tarde me encontré a este joven, se acercó a mi, me saludó muy amablemente y me di cuenta que era un joven con discapacidad preguntando si alguien necesitaba algún mandado. Al darme cuenta el joven se ganaba la vida realizando mandados en su bicicleta, me lleno de mucha nostalgia al ver su rostro con mucho entusiasmo y un gran espíritu de salir».

Si quieres apoyar a Mandaditos Selvin y al joven a poder percibir ganancias económicas, puedes contactarlo al teléfono: 3132-7329. #HoyPorTiMañanaPorMí.

Historias que inspiran

Los guatemaltecos siempre buscan la manera en cómo apoyar a quienes más lo necesitan, por ello hay historias que inspiran y que incluso han destacado a nivel mundial.

