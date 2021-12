¡Qué chilero! La guatemalteca Ana Lucía Arévalo fue elegida por el reconocido medio NatGeo como una de sus nuevas exploradoras jóvenes del 2021, esto como parte del programa National Geographic Young Explorer. ¡Una noticia que nos llena de mucha felicidad!

En esta iniciativa fueron elegidos jóvenes de todo el mundo, los cuales buscan iluminar y proteger a nuestro maravilloso mundo con sus iniciativas de conservación.

Ana Lucía Arévalo tiene 24 años y es bióloga de la vida silvestre y ha dedicado su vida a la conservación de las poblaciones de murciélagos. Ha realizado importantes investigaciones ecológicas con organizaciones como Panthera Cats y con el Proyecto Bat1K.

Por medio de sus redes sociales la guatemalteca anunció que formará parte de los 25 jóvenes alrededor del mundo que se unen a la cohorte de los Jóvenes Exploradores del 2021, quienes con su conocimiento buscarán contribuir a la conservación y convertirse en agentes de cambio.

En su publicación de Instagram, la guatemalteca comentó: «Muchas gracias a la National Geographic Society por haber creído en esta murcielaguera loca y a todas las personas que de alguna forma han influido en mi formación personal y profesional. Esto es por y para los murciélagos de Guatemala, que me han enseñado que puedo volar tan alto como ellos y que me han permitido conocer tantos lugares y personas increíbles; para que hacer ciencia y conservación siendo mujer en Guatemala ya no sea algo imposible».

La joven apasionada por los murciélagos y Guatemala

La guatemalteca es una bióloga de vida silvestre. Sus estudios le han permitido tener un acercamiento especial a las comunidades indígenas de Guatemala y quiere ser una inspiración para la próxima generación de exploradoras.

