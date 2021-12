¡Sin duda nos sentimos muy orgullosos! Es por eso que compartimos esta noticia contigo y es que la reconocida revista de Forbes Centroamérica hizo una publicación en donde destacó las impresionantes fotografías y creatividad de Sergio Izquierdo.

Descubre todos los detalles de esta publicación y las palabras del reconocido fotógrafo guatemalteco. ¡Qué chilero!

Forbes Centroamérica destaca a Sergio Izquierdo

Sergio Izquierdo es un fotógrafo reconocido internacionalmente por sus fotografías de vida silvestre. Se trata de un guatemalteco que ha trabajado proyectos fotográficos junto a National Geographic Latinoamérica y BBC. Además de haber viajado por los siete continentes del mundo, también es el fundador de Rescue The Planet, organización benéfica y educativa para la minimización de la contaminación ambiental y cambio climático. ¡Increíble!

Debido a su trayectoria, la reconocida revista Forbes Centroamérica dedico un espacio para platicar sobre la creatividad de Sergio Izquierdo en su edición de los más creativos de la región. Dentro del artículo se mencionan datos sobre la vida del fotógrafo y entrevistas exclusivas sobre su trayectoria profesional. ¡No cabe duda que es un gran orgullo para el país!

Reconocido fotógrafo guatemalteco

En una entrevista con Guatemala.com, Sergio mencionó las siguientes palabras sobre su artículo en Forbes Centroamérica: «Fue de sorpresa, simplemente me contactaron desde México y me hicieron la entrevista en línea. La verdad me siento muy agradecido, pero siempre he dicho que los logros que tengo en mi carrera como fotógrafo y conservacionistas se deben a la intervención irrevocable de Dios, todo el honor y toda la gloria es para Él.»

Sin duda alguna nos sentimos muy orgullosos de este guatemalteco que ha puesto el nombre de nuestro país muy en alto gracias a su talento. ¡Felicidades Sergio!

¿Ya sabías que en Guatemala.com tenemos canal de Telegram? Únete en este enlace de invitación.