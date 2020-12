¡Nada como una Navidad al estilo guatemalteco! Esa fue la idea que inspiró a la emprendedora de Mavalo’s, la guatemalteca Mónica Valdéz quien se inspiró en el amor que tiene por Guatemala y decoró su árbol navideño con distintos elementos representativos de nuestra cultura.

Parte de esta curiosa aventura se basó en apoyar a los artesanos guatemaltecos. ¡Conoce más acerca de esta historia!

Mavalo’s, la emprendedora guatemalteca que decoró su árbol navideño al estilo guatemalteco

Según cuenta Mónica, todo surgió hace un año, justo cuando estaba decorando su arbolito, ella le había comentado a su mamá que quería hacer algo diferente para el 2020 que saliera de “lo normal”, ya que necesitaba retarse a sí misma y salir de su zona de confort.

Fue así que comenzó a pensar en qué idea podía hacer y parte de su inspiración llegó porque siempre ha sido amante de los adornos guatemaltecos, así como de los textiles regionales. Así mismo, Mónica explicó que el espacio donde colocaron el árbol navideño han tenido colocadas máscaras alusivas a la danza Paabanc.

Amor por Guatemala

Ante esto, la joven emprendedora tuvo la idea de hacer un árbol de Navidad diferente y que tuviera decoraciones guatemaltecas. Es por ello que con el objetivo de apoyar a los artesanos, Mónica compró todos los adornos en diferentes mercados, ya que algunos son de Esquipulas y otros del Mercado Central.

Tras una serie de adversidades, la guatemalteca decidió empezar a armar y decorar su arbolito, pero cuenta que no tenía mucha inspiración para hacerlo. No obstante, sentía que no funcionaba por lo que decidió desarmarlo y volverlo a hacer, en esta ocasión le añadió más dinamismo.

Emprendedora creativa

Mónica es originaria de la Ciudad de Guatemala, sin embargo, cuenta que le gusta mucho viajar y uno de sus destinos favoritos de nuestro país es Nebaj, en Quiché. Así mismo, nos comentó que parte de sus metas profesionales es continuar sus estudios en diseño gráfico.

Pero también es una joven que a pesar de las dificultades vividas durante la pandemia, ha sido un año de muchas oportunidades. Parte de eso es su emprendimientos llamado Mavalo’s donde crea productos a base de concreto y macramé.

En un futuro sueña con expandir su negocio y poder personalizar muebles, hacer decoración de interiores, fotografía, entre otros. Así como también, consolidar Mavalo’s para brindar trabajo a otros guatemaltecos y motivar a las personas a creer en sí mismos y luchar por conseguir sus metas.

Apoyemos lo nuestro

Como parte de la idea de su árbol navideño chapín —como lo llama Mónica— fue la compra local, nos compartió un mensaje muy especial para que todos los guatemaltecos también nos sumemos a apoyar:

«Apoyemos lo nuestro, no importa de dónde vengamos o a donde vayamos, tenemos a Guatemala dentro, hay tantas cosas hermosas en nuestro país que muchas veces por estar tan acostumbrados y saber que están allí no las apreciamos o no les damos el valor cultural que merecen. Apoyar a los artesanos guatemaltecos es muy importante porque el trabajo de ellos vale muchísimo, todo trabajo a mano merece un valor más alto en precio y gratitud».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mavalo’s (@mavalos_gt)

¡Qué Chilero! Así que si quieres contactar a Mónica para que también decore tu árbol, puedes hacerlo a través de su Instagram: @mavalos_gt