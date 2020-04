Él compartió con Guatemala.com: «En este video invité a los demás a ayudar, pero que si no podían entregarla directamente que me la dieran a mí y con mucho gusto la llevaría hasta las casas».

Llevan víveres a los abuelitos de Tactic, Alta Verapaz

Chejo Ponce resaltó: «Yo tenía en mente que quizá lograría reunir ayuda para unos diez abuelitos y que yo donaría para otras cinco. Mi sorpresa fue que logré reunir ayuda suficiente para 75 bolsas».

La ayuda consiste en llevarles dos bolsas de alimentos que contienen:

4 libras de azúcar

2 botes de aceite de 400 ml

5 bolsas de fideos

3 bolsas de mosh

16 libras de maíz

3 libras de frijol

3 libras de arroz

El costo por cada kit es de Q 100.00, las personas pueden donar los alimentos o dinero para que Chejo y su familia compren lo que se necesita.

Los abuelitos reciben los víveres cada fin de semana en su casa, debido a que los jóvenes trabajan entre semana. El objetivo de ellos es que los adultos mayores no salgan y así no estén expuestos al Coronavirus.

¿Quieres unirte a este acto de amor?

Puedes comunicarte con Chejo Ponce en su página oficial de Facebook o a su WhatsApp 5700-6000. Él te indicará cómo puedes aportar, ya sea por especie o en dinero.

Por último, Chejo Ponce resaltó: «Yo sé que la necesidad va mas allá que solo personas de la tercera edad, pero me puse a pensar que ellos son los más vulnerables de esto. Y muchos abuelitos, no solo de ahora sino desde hace tiempo, ya no pueden salir a trabajar para conseguir sus alimentos».

Gracias a todos los que se han unido a esta iniciativa y apoyar a los abuelitos de Tactic que más lo necesitan, su solidaridad y amor demuestran que ponen en práctica el #HoyPorTiMañanaPorMí