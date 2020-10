¡Qué Chilero! El Tambor de la Tribu nuevamente nos sorprende y en esta ocasión lo hace una buena noticia, ya que el grupo fue elegido para encabezar la portada de una playlist musical en la plataforma de Amazon Music.

Estamos muy felices por la banda guatemalteca, que sin duda alguna está poniendo el nombre de Guatemala en alto.

El Tambor de la Tribu fue elegido para la portada de playlist en Amazon Music

Recientemente la agrupación dio a conocer a través de sus redes sociales la felicidad de haber sido elegidos como representantes del talento nacional. Esto debido a que fueron seleccionados como portada de la lista musical “Hecho en Guatemala” que es propia de la plataforma Amazon Music.

Así mismo, dos de las canciones de la banda están agregadas en esta playlist, por lo que ahora los usuarios podrán escuchar Skalavera (Livestream) y Pegadito.

Además también hay canciones de otros artistas guatemaltecos como Ricardo Arjona, Bohemia Suburbana, Carlos Peña, Stephanie Zelaya, Jesse Baez, Tuco Cárdenas, Giovanni Pinzón, Alux Nahual, Los Miseria Cumbia Band, Malacates Trébol Shop, Napoleón Robleto, Pedro Cuevas, Deborah David, Carlos Guerrero, Sara Curruchich, Viento en Contra, Ale Q, Gaby Moreno, Carl Nunez, Tayl G, El Gordo, Rebeca Lane, Kim Lou, Tool Castellanos, Cynthia Arana, Tavo Bárcenas, Francis Dávila, entre otros.

El Tambor de la Tribu en Spotify

Por otro lado, también compartieron que en Spotify ya está disponible otra lista musical —que es propia de la aplicación— llamada This is El Tambor de la Tribu. En esta selección cuentan con 41 canciones, interpretadas por el grupo guatemalteco.

Lo que quizá no sabías es que estas listas de This is, reúnen las mejores canciones de los artistas, por lo que brinda un repertorio seleccionado de los músicos. Para determinar esto, la app de streaming se basa en las estadísticas de los audios y recomendarlas a sus usuarios.

¡Qué Chilero! que esta banda guatemalteca sea la protagonistas de dos listas musicales creadas por las plataformas.