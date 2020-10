El talento del guatemalteco Lobo Vásquez sigue trascendiendo fronteras y en esta ocasión, varios famosos se han sumado a esta tendencia, tanto así que han imitado sus pasos a través del tutorial de baile hecho por don Fabio.

¡Mira quiénes han sido estos famosos! Don Lobo es un gran #OrgulloGT.

Famosos que han imitado el tutorial de baile del guatemalteco Lobo Vásquez

Sin duda, las redes sociales se han vuelto un espacio relajado para las personas. Entre ellas Tik Tok donde a través de las diferentes tendencias cada usuario ha demostrado su creatividad.

Fue así que hace algunas semanas compartimos con los usuarios un video tutorial en nuestra cuenta de Tik Tok para aprender a bailar como el Lobo Vásquez, lo cual ha sido muy bien recibido, tanto así que varios famosos han querido hacer su dúo con el video:

Sebastián Rulli

El actor argentino de 45 años de edad, recordado por sus interpretaciones en novelas mexicanas como Rubí, también ha sido otro de los famosos que no han querido decepcionar a sus fans. Por ello el 29 de septiembre, hizo el dúo con don Lobo.

En su video se le puede ver calentando para practicar los pasos de baile y agregó a su imitación lo siguiente: «Tomando mis clases virtuales para no decepcionarlos con mis #TikTokDance». Este es el video más reciente de Rulli, quien también ha subido otros clips al lado de su pareja la actriz Angelique Boyer.

Luis Hernández “El Matador”

El exfutbolista mexicano Luis Hernández, también conocido como “El Matador” ha estado causando furor en sus redes sociales. En esta ocasión, lo hizo a través de su cuenta de Twitter cuando el pasado 28 de septiembre compartió su video bailando al ritmo del guatemalteco. ¡Esta fue su participación!

Ok ok perdón @J_Pietra me agarraste en mis 5 minutos tóxicos del día 😩 jaja…una disculpa pública amigo. Pero aprovechando el tweet, según tu criterio…Quién es mejor bailarín, Lobo Vázquez o yo? Jajaja Abrazo!! Este baile es para ti Pietra ❤️ pic.twitter.com/HJYGMuCPQr — Luis Hernandez C. (@elmatadorpr) September 29, 2020

Kuno Becker

Ante esto, el actor mexicano Kuno Becker, quien ha sido conocido por su actuación en varias novelas juveniles hace algunos años atrás, sorprendió a sus fanáticos al imitar los pasos del guatemalteco Fabio Rodolfo Vásquez.

El actor de 42 años cuenta con más de 340 mil seguidores en esta red social y el pasado 18 de septiembre subió su dúo con nuestro video agregando la descripción: «Este no me salió, ¿alguien me puede dar clases de baile? ¿voy mejorando?»