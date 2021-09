Tu navegador no soporta los elementos de audio

¡Qué buena noticia! La organización Horizontes sin Límites Ixil (HLI) de Guatemala ganó el Premio de Alfabetización Unesco-Rey Sejong 2021. Te contamos los detalles y a quiénes beneficia este programa.

Horizontes sin Límites Ixil ganó Premio de Alfabetización Unesco 2021

La organización que trabaja en mejorar los rendimientos escolares en Chajul, Quiché, ganó el premio por su programa llamado “Difusión de historias bilingües: Promoción de programas de alfabetización interactiva en zonas rurales de Guatemala”.

Como consecuencia de la pandemia, la biblioteca tuvo que dejar de atender y en la localidad las escuelas que también estaban cerradas, esto provocó que los estudiantes se quedaron sin recursos de aprendizaje y libros.

Según la organización: «La programación remota de HLI aborda estos desafíos ofreciendo programación culturalmente sensible en español e ixil (el idioma maya local) a través de las estaciones de radio y televisión locales. El programa llega a un público más allá de los miembros de la biblioteca de HLI, incluidos niños, jóvenes y adultos que no asisten a la escuela, niñas y mujeres jóvenes que no tuvieron la oportunidad de continuar su educación formal y familias en Chajul.»

¿Cómo funciona este programa de alfabetización?

Con la finalidad de promover la alfabetización mediante la enseñanza a distancia especialmente de jóvenes mayas ixiles que corren el riesgo de abandonar sus estudios debido a la pandemia de Covid-19.

Horizontes sin Límites Ixil elabora emisiones educativas en la radio y en la televisión que proporcionan programas a los niños y jóvenes de la comunidad. Además, el programa utiliza tecnologías accesibles como la radio y la televisión, garantiza el préstamo de libros y el apoyo escolar con distanciamiento social en una biblioteca comunitaria.

Horizontes sin Límites Ixil

Los estudiantes son dirigidos por el personal, mayoritariamente femenino e indígena. Además, los programas de HLI incluyen la Biblioteca Comunitaria Saber Sin Límites, la primera y única biblioteca pública de Chajul y que se encuentra abierta para toda la población.

De hecho, la Biblioteca Comunitaria Saber Sin Límites atiende a aproximadamente 500 miembros por año, ofreciendo un ambiente seguro propicio para el aprendizaje, programación de alfabetización, apoyo académico y acceso a más de 10,000 libros.

Nos alegra que el esfuerzo por la educación de los jóvenes sea reconocido a nivel mundial.

