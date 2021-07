¡Más que orgullosos de esta noticia! A través de la reconocida revista Forbes, se dio a conocer que 21 guatemaltecas forman parte del listado de las 100 Mujeres más Poderosas de Centroamérica de 2021, y que fueron elegidas debido a sus logros y su influencia positiva en la sociedad. ¡Qué Chilero!

Las guatemaltecas electas son referentes de distintas áreas, entre ellas, la gastronomía, los deportes, las ciencias, el arte, entre otros.

21 guatemaltecas entre las 100 Mujeres más Poderosas de Centroamérica

Ellas son las guatemaltecas que fueron destacadas por Forbes en el 2021:

Mirciny Moliviatis

La famosa chef guatemalteca, que el año pasado también estuvo en este listado, es una de las embajadoras de la gastronomía a nivel mundial. Tanto así que su libro Viviendo la receta ha sido uno de los mejores del mundo.

María Mercedes Coroy

La actriz guatemalteca ha sido parte de las famosas películas del cineasta Jayro Bustamante, en donde le ha dado vida a los personajes principales de Ixcanul y La Llorona, así como también de otras series internacionales.

Mirna Ortiz

Reconocida atleta guatemalteca quien participará en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y que a lo largo de su trayectoria se ha colocado como una de las deportistas referentes de la marcha.

Ana Lucía Martínez

Apasionada del fútbol, ha competido para equipos de fútbol de renombre a nivel internacional como el Roma CF de Italia, en los cuales ha ganado varios campeonatos y obtenido el premio al Mejor Gol de la temporada de LaLiga española 2018.

Juana Rivera

Ingeniera guatemalteca que se ha desarrollado en el mundo de las tecnologías de la información y electrónica. Es por ello que en junio 2021 se incorporó a trabajar en BMW Alemania.

África Flores

Reconocida como Mujer Campeona Geoespacial del Año en 2020, gracias a sus esfuerzos para incrementar las observaciones de la Tierra, a través de programas medioambientales, según la NASA.

María Micheo

“La Imparable Micheo” es una boxeadora profesional de renombre quien ha sido campeona internacional femenil y ha sido elegido como Boxeadora Revelación del año por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

María Eugenia Cabrera Catalán

Científica sancarlista que ha sido la primera y única mujer doctorada en el área de física de la USAC, que ha sobresalido entre las 5 científicas del mundo por su carrera en países con vías de desarrollo que otorga OWSD.

Andrea Cardona

La guatemalteca es la primera centroamericana en subir hasta la cima del Monte Everest. En su carrera deportiva también ha coronado las 7 cumbres más altas del planeta y es la única latinoamericana en completar el reto de los tres polos. Además, tiene una de las empresas líderes en coaching y bienestar integral del mundo.

María Isabel Amorín

Una de las científicas guatemaltecas que ha puesto el nombre de Guatemala en alto, en donde destaca su invención de un filtro a base de polímeros.

Bibi La Luz González

Otra mujer representante de la gastronomía y del activismo, que a través de su iniciativa Come Mejor Wa’ik ha ayudado a otras comunidades guatemaltecas. Ha sido destacada por el Foro Económico Mundial y NBC News, así como también, fue elegida entre los 50 Next de The World’s Best Restaurants.

Kristhell López

Otra de las guatemaltecas destacadas en la ciencia, ha llegado a ser reconocida como la primera astrofísica doctorada de Guatemala y una de las dos mujeres en el mundo que se ha dedicado a observar ULXs en la banda infrarroja cercana al espectro electromagnético.

Adriana González

La soprano guatemalteca ha llevado su talento a otras fronteras, trascendiendo en reconocidos concursos como la Ópera de Tokio, así como en otros a nivel internacional.

Olinda Salguero

Es la actual jefe de gabinete de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que está en pro de la paz y el desarrollo de la región. Es reconocida, por Forbes Centroamérica, dentro del campo de la economía.

María José Sánchez

Lidera una empresa brasileña de zapatos para niña y mujer que tiene sede en Guatemala. Así mismo, es la única guatemalteca seleccionada para ser parte de un programa global de aceleración de negocios VV GROW.

Aura Leticia Teleguario

Guatemalteca que es asesora de emprendimiento económico en ONU Mujeres, y que se ha distinguido por ser la primera mujer y política maya que se desarrolló como Ministra de Trabajo y Previsión Social.

Norma J. Torres

Destacada en la política como congresista estadounidense que busca se impulse el desarrollo de las naciones centroamericanas.

Carolina Escobar Sarti

Activista por los Derechos Humanos, ha sido incluida por expresar su opinión a través de su columna Aleph, en donde expone temas sociales entre los más jóvenes.

Pili Tobar

Dedicada a la administración pública y la comunicación que creció en Guatemala. Parte de su labor se ha desarrollado en el activismo a favor de los migrantes que actualmente es la subdirectora de comunicación de la Casa Blanca.

Claudia Paz y Paz

Líder en el sector justicia, ha sido reconocida por haber sido la primera mujer Fiscal General del Ministerio Público.

