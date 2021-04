Tu navegador no soporta los elementos de audio

La guatemalteca Bibi La Luz González, fundadora de Come Mejor Wa’ik, quien fue elegida entre los 50 Next de The World’s Best Restaurants.

¡Estamos muy orgullosos de que cada vez Guatemala siga trascendiendo fronteras! En esta ocasión fue gracias a la guatemalteca Bibi La Luz González, quien fue elegida en una lista entre los 50 Next de The World’s Best Restaurants.

A través de este conteo se reconoce a 50 jóvenes —menores de 35 años— alrededor del mundo que están formando el futuro de la gastronomía en todos sus sectores. ¡Felicidades!

¡Otra mujer guatemalteca destacando a nivel internacional! El pasado 20 de abril se llevó a cabo la revelación de los jóvenes que forman parte de la lista de los 50 Next, entre ellos, se dio a conocer que estaba incluida la guatemalteca Bibi La Luz González, quien también fue la única representante de Centroamérica y ser de las 7 mujeres latinoamericanas en quedar electa.

Según se sabe, a través de este selecto grupo se busca reconocer a los jóvenes de países en el mundo que están formando el futuro de la gastronomía. Tal es el caso de González, quien actualmente es la fundadora de la organización Come Mejor Wa’ik y que está dentro de la categoría de Activistas Pioneras.

Así lo vive

Ante este grato reconocimiento mundial, la guatemalteca expresó que esto «es la valoración de una dedicación extensa por varios años. Es la validación que las ideas, pensamientos y acciones que fomentamos, tienen sentido

(por más que hayan parecido descabelladas para muchos). Estamos listas para seguir haciendo transformaciones mejoradas a partir y hacia los alimentos».

De igual modo, agradeció a todas las personas que han sido parte de su trayectoria, especialmente a su mamá, el equipo de Wa’ik, aliados, amigos, a la nominación por parte de la Social Gastronomy Movement y todos los equipos que han hecho posible esta lista.

¿De qué trata 50 Next?

Esta lista ha sido diseñada para para inspirar, empoderar y conectar a la próxima generación de líderes, rindiendo homenaje a estos jóvenes entre toda la diversidad de la gastronomía: desde productores y educadores, hasta creadores de tecnología y activistas.

Esta lista reconoce a las personas, complementando los rankings anuales de The World’s 50 Best Restaurants y Bares. La lista se configuró a través de una sólida investigación por parte de los aliados del Basque Culinary Center y 50 Next. ¡En el siguiente video en el minuto 6:50 encontrarás a Bibi La Luz González!

¡Qué Chilero! Este año la guatemalteca fue parte del selecto grupo de 24 mujeres alrededor del mundo, provenientes de 6 continentes.