Guatemaltecos se unen al #RetoSilla para poner a prueba su masa muscular después de los 40

¡Mide la fuerza y capacidad de tus músculos! Junto a Ensure Advance, te contamos sobre un reto que te ayudará a demostrar tu capacidad física, el cual ya han probado personalidades como el Lobo Vásquez. Al participar en el #RetoSilla podrías ganar grandes premios, así que pilas pues.

#RetoSilla, un desafío de Ensure Advance para los guatemaltecos

El reto es muy sencillo y no te debería tomar más de dos minutos hacer la prueba. Recuerda siempre tener mucho cuidado de no forzar demasiado tu cuerpo ni lastimarte. Además, es importante que mantengas tu espalda y pierna recta al levantarte, así como no recostarte demasiado al tomar impulso, ya que podrías perder el equilibrio.

Recuerda grabarte a ti mismo haciendo esta actividad y mandar tu video al perfil de Facebook de Ensure Advance para participar para ganar kits de fuerza, así que pilas pues. Estos son los 3 simples pasos que debes seguir para completar el #RetoSilla:

Siéntate en una silla y cruza los brazos sobre tu pecho.

Luego, sube una pierna y mantenla recta.

Finalmente, trata de levantarte apoyándote en la otra pierna, manteniendo recta la pierna que subiste en el paso anterior.

Si no te resulta muy fácil levantarte o no consigues hacer este ejercicio, podría significar que necesitas fortalecer tu masa muscular. ¡Asegúrate de tomar Ensure Advance para recuperar y mantener tus músculos en buen estado!

Al complementar tu dieta con Ensure Advance, recibes nutrientes clave que tu cuerpo necesita para estar sano. Ensure Advance contiene HMB —Ácido Beta-Hidorxi Beta-Metilbutírico—, que contribuye a recuperar y mantener tu masa muscular.

¡Anímate a hacer el #RetoSilla y descubre qué tan fuertes están tus músculos!

