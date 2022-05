El evento más esperado por los Beatlemaniacos guatemaltecos ¡está de regreso! En julio de 2022 se realizará el Beatles Day Guatemala en el Teatro Lux. La serie de presentaciones musicales reunirá a seis agrupaciones de Guatemala que brindan tributo a la banda inglesa The Beatles.

Este día se originó para conmemorar el regreso triunfante de la banda británica de rock de su gira estadounidense a Liverpool. ¡Te contamos más detalles de esta celebración!

Beatles Day Guatemala 2022

Luego de dos años de ausencia, regresa el Beatles Day Guatemala y en esta edición se realizará el 2 de julio de 2022 en las históricas tablas del Teatro Lux. Contará con la participación de seis agrupaciones guatemaltecas que rinden tributo al grupo de rock The Beatles, ellas son: The Rubber Souls, Astton, On Da Rocks, The Sixers, Cozmonautas, Bloom y The Someone.

Beatles Day también será la despedida de la banda The Rubber Souls, quienes a finales de agosto representarán a Guatemala en el Internacional Beatleweek, el evento más grande de los fanáticos de los Beatles, el cual se llevará a cabo en el legendario Cavern Club Liverpool, en Inglaterra.

El precio de la entrada en temporada de preventa es de Q150.00 y de Q200.00 el día del evento. Si deseas vivir un ambiente beatlemaniaco obtén tus entradas por medio del WhatsApp: 5155-0683.

Sobre el Beatles Day Guatemala

Beatles Day Guatemala se realiza desde hace más de 10 años y se originó para conmemorar el regreso a Liverpool de la banda de rock, The Beatles, de su gira por Estados Unidos el 10 de julio de 1064, justo a tiempo para la premier de su película “A Hard Day’s Night”.

Según los organizadores del evento, este día es considerado uno de los momentos clave de su ascenso a la fama y desde 2010, el aniversario de este histórico momento ha sido celebrado como el Día de los Beatles en Guatemala, reuniendo así a miles de fanáticos guatemaltecos de este gran grupo británico.

#PilasPues chapines ¡No se pierdan este gran evento musical!

