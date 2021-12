El boxeo guatemalteco sigue presenciando hechos sin precedentes en la historia y uno de ellos fue protagonizado recientemente por María Micheo, quien el pasado sábado 18 de diciembre se convirtió en la primera pugilista del país que pelea profesionalmente en Estados Unidos y por un título mundial.

“La Imparable” fue una de las protagonistas de la pelea co-estelar de la velada celebrada en el AT&T Center, en San Antonio, Texas, y en la que estuvo en juego el título mundial de las 105 libras de la Asociación Mundial de Boxeo.

Así fue el debut de María Micheo en Estados Unidos

Su rival fue nada más y nada menos que la campeona defensora, la estadounidense Seniesa Estrada. Fue una pelea pactada a 10 asaltos de dos minutos, en la que Maria demostró desde un inicio su valentía para buscar la victoria.

La guatemalteca lanzó varios golpes sobre su rival, quien supo defenderse y gracias a su experiencia logró imponerse. En el tercer round, Seniesa dejó claro porque es la campeona y derribó a Micheo, quien no se rindió y supo levantarse para seguir la pelea.

Pero en el cuarto asalto, María no contó con la misma suerte y tras una buena pegada de Seniesa, fue noqueada. Aquí te dejamos el resumen de la pelea:

Regresará más fuerte que nunca

Para María, esta fue su primera derrota en su carrera profesional, quedándose con un récord de 9 victorias y 1 derrota. Mientras que Estrada mantuvo su invicto de 22 triunfos, de las cuales 9 han sido por la via del nocaut.

Después de su combate, la guatemalteca hizo una reflexión de su resultado, donde señaló que buscará la revancha. Esto fue lo que dijo al medio de comunicación Antorcha Deportiva:

«Fue una pelea con una guerrera, eso lo sabía. Me supo colocar los golpes y me ganó limpio. El trabajo que hice también fue certero impacté bien, cosa que no había realizado antes. Me falta experiencia y tengo muchos errores que corregir, pero voy a trabajar en ellos. No le tengo miedo a nadie y buscaré nuevamente esta pelea. Ahora ya entramos a las grandes ligas y ahí seguiremos trabajando. Busco ser campeona del mundo. Soy una boxeadora que se levanta y sigue peleando, lo demostré y lo seguiré demostrando las veces que sean necesarias para conseguir mis metas».

