Este 2020 ha sido un año atípico pero que nos llevó alegría a través del guatemalteco Fabio Rodolfo Vásquez, mejor conocido como “Lobo Vásquez” quien a pesar de las adversidades a las que se enfrentó demostró su optimismo, lo cual fue reconocido por la BBC.

¡Mira el video que este medio internacional publicó y en donde resaltó al guatemalteco y a su esposa!

Nuevamente un medio internacional puso sus ojos en Guatemala y en esta ocasión resaltó la historia de Lobo Vásquez.

A través de la cuenta de Servicio Mundial de la BBC en Twitter, publicaron un video donde cuentan cómo el amor por el baile ayudó a la pareja guatemalteca a sobrellevar la pérdida por el fallecimiento de su hija y las dificultades en el 2020.

Este medio al comienzo de su video mencionó lo siguiente: «Si vives en América Latina, tal vez estés familiarizado con este hombre», palabras que aparecen junto al video con el que el guatemalteco saltó a la fama a principios de este año.

Seguidamente, mencionaron que lo que hizo del Lobo Vásquez una tendencia fue debido a sus impresionantes movimientos de baile disco en el concurso de Covi Dance 2020, del cual fue anunciado como ganador junto a su esposa doña María Magalí Moreno García.

En palabras de don Fabio dijo en la entrevista que no imaginó que ese video hubiera tenido tanto alcance e impacto en las personas. Además, comentó lo siguiente: «creo que lo que les gustó ver de mí fue esa repentina imagen de ser feliz porque cuando bailo lo hago con alegría».

En el video también se destacó a la compañera de vida de don Lobo, ya que el guatemalteco conoció a la mujer que se convirtió en su esposa hace más de 30 años en la Ciudad de Guatemala. Esto debido a que ambos compartían el amor por el baile. ¡Mira el video completo a continuación!

How a love of disco dancing helped Guatemalan grandparents, Fabio and Maria, cope with loss and hardship in 2020

Hear more: https://t.co/NgehF5W7hN pic.twitter.com/AVYLOJ50mA

— BBC World Service (@bbcworldservice) November 22, 2020