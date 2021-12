El nostálgico mensaje que escribió Carlos Ruiz a Ernesto Villa Alfonso en sus redes sociales

Tu navegador no soporta los elementos de audio

El exfutbolista guatemalteco Carlos Ruiz escribió un nostálgico mensaje en sus redes sociales dirigido al empresario Ernesto Villa Alfonso, luego de enterarse de la noticia del fallecimiento este martes 7 de diciembre.

Al igual como lo hizo con Diego Armando Maradona, el “Pescado” dedicó una carta especial en su cuenta de Instagram a “Neto” Villa, con el que compartió varios momentos en sus inicios como futbolista.

El mensaje de Carlos Ruiz a Ernesto Villa Alfonso

Descanse en paz Don Neto Villa.

A muchos de nosotros que llegamos con ilusión y nos diste la posibilidad de creer y de soñar que podíamos lograrlo pero siempre esperaste ver nuestra iniciativa y partiendo de ahí nos diste a muchos de nosotros educación, alimentación pero sobre todo esperanza de poder ser alguien en esta bendita profesión que se llama fútbol.

Aún tengo presente todas nuestras reuniones en tu oficina en zona 10, todos tus regaños y lecciones de vida, algo viste en mi y en muchos otros y por eso tu necedad de hacernos ver las cosas de distinta forma que no entendíamos a nuestra corta edad, te agradezco y mucho todos esos años que me tuviste paciencia que cuando yo hacía todo para perder tu apoyo me sorprendidas con tus palabras y recibía de ti más apoyo en esos años rebeldes que todos los adolescentes experimentan.

Hoy descansa en paz el mejor dirigente del fútbol Guatemalteco, que antes de ver el fútbol como negoció le importaba y mucho la persona y el como ayudar, creíste en los niños y es por eso que tu equipo Municipal ha sido la cuna de muchos jugadores que bajo los códigos deportivos y de conducta que el club te exige trascendieron a nivel local y otros a nivel internacional.

Gracias papá neto, eternamente agradecido

Recuerdan con cariño a “Neto” Villa

El “Pescado” no fue el único jugador que dedicó un mensaje nostálgico al empresario guatemalteco-cubano. También lo hizo Juan Carlos “El Pin” Plata”, quien publicó una carta especial en sus redes sociales. También lo hicieron la mayoría de los clubes de la Liga Nacional.

