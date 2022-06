El nombre de Guatemala sigue apareciendo en los listados de los futbolistas que más goles anotaron nivel de selecciones gracias al Carlos Ruiz, quien en esta ocasión fue destacado entre los 30 máximos goleadores de todos los tiempos.

En esta ocasión, el sitio web especializado en contenido deportivo Skores publicó una lista con los 30 mejores anotadores en la historia, en la que el “Pescado” está incluido junto a otras leyendas del fútbol mundial.

El delantero guatemalteco figura en el puesto 22 de la lista, gracias a los 68 goles que anotó en los 133 juegos que tuvo con la Selección Nacional de Guatemala. Gracias a esta estadística, Ruiz es el único centroamericano incluido en esta prestigiosa lista.

The ALL-TIME international top scorers 😍😍😍

Yesterday, Lionel Messi scored 5 goals with Argentina, while Cristiano Ronaldo scored twice for Portugal 👏 pic.twitter.com/NP9aqxghFh

— Skores (@skoresofficial) June 6, 2022