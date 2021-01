Carlos Ruiz es uno de tantos guatemaltecos que nos llena de orgullo, ya que ha puesto el nombre de Guatemala en alto a nivel internacional. En esta ocasión, el reconocido medio ESPN ha destacado el talento del delantero nombrándolo como uno de los cinco mejores goleadores de la historia del LA Galaxy, en Estados Unidos.

El Pescadito, apodo que se ha ganado gracias a su habilidad con el balón, ha sido reconocido por los logros alcanzados al ser integrante del equipo estadounidense LA Galaxy. Definitivamente, su talento le ha ayudado a ganarse el respeto y la admiración de los aficionados a este club deportivo de la Major League Soccer —MLS—.

Este ranking de jugadores está basado en ESPN Datos, donde la información revela a los cinco mejores goleadores de la historia del equipo angelino, en temporada regular de la liga.

En la publicación del medio, el cual es un referente deportivo a nivel internacional, se mencionan algunos de los logros del guatemalteco Carlos Ruiz, como lo son:

Asimismo, la cuenta oficial del club compartió el video del gol del guatemalteco en 2002, con el cual pudieron levantar la copa de la liga por primera vez en la historia.

Our first ⭐

On this day in 2002, we lifted the @MLS Cup for the very first time pic.twitter.com/3uCn5hyCk2

— LA Galaxy (@LAGalaxy) October 20, 2020