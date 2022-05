Tu navegador no soporta los elementos de audio

Gracias a su destacada actuación en el último juego de la Sampdoria, la delantera guatemalteca Ana Lucía Martínez fue elegida en el equipo ideal de la jornada 22 que marcó el final de la temporada 2022 de la Serie A Femenina.

La futbolista de 32 años recibió otro reconocimiento individual en Italia y fue gracias al convertirse en pieza clave de su equipo en la victoria 3-1 contra el Hellas Verona, este 15 de mayo en la ciudad de Génova.

Ana Lucía Martínez entre las 11 mejores jugadores de la última jornada

El once ideal de la fecha 22 fue publicado en el sitio web de la Federación Italiana de Fútbol, en el que Martínez aparece junto a otras 10 futbolistas que destacaron con sus respectivos equipos.

En el caso de Analu, la razón por la que fue elegida fue por anotar su cuarto gol en la Serie A, convirtiéndose en la segunda máxima goleadora de la Sampdoria. La guatemalteca también fue resaltada por ser la jugadora con más balones recuperados en el juego, con 9 en total.

La delantera nacional es una de las dos jugadoras de su equipo que está en el once ideal, junto a la defensa Giorgia Spinelli. También fueron elegidas futbolistas de la Juventus, AS Roma, Sassuolo, Fiorentina y Pomigliano. Este es el once en el que aparece Analu:

Para la guatemalteca, esta no es la primera vez que logra un reconocimiento por su actuación individual en Italia. En su paso por la Roma CFF en la Serie B, fue elegida por dos semanas consecutivas como la Jugadora más Valiosa de la jornada.

¡Qué orgullo! Sin duda alguna Analu sigue demostrando ser la máxima referente del fútbol femenino en Guatemala.

