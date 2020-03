¡Ya es oficial! El decreto que establece la prórroga de 30 días más del Estado de Calamidad Pública en Guatemala ha entrado en vigencia este miércoles 25 de marzo de 2020. ¡Debes tomar en cuenta algunos detalles!

Esta medida la tomó el pleno de diputados del Congreso de la República de Guatemala, con el objetivo de evitar la propagación del Coronavirus —COVID-19— en el país. El Decreto Gubernativo 7-2020 que detalla la prórroga fue compartido en el Diario de Centroamérica.

Estado de Calamidad Pública en Guatemala por 30 días más

Con anterioridad, el Estado de Calamidad Pública fue decretado en el país el 5 de marzo de 2020 por el Ejecutivo y fue modificado por el gobierno el 21 del mismo mes.

En el Artículo No. 1 del decreto se establece lo siguiente: «Se prorroga por 30 días más el plazo de vigencia del Estado de Calamidad Pública, contenido en el Decreto Gubernativo No. 5-2020, de fecha 5 de marzo de 2020, ratificado por el Decreto No. 8-2020, el cual fue reformado por el Decreto No. 6-2020 de fecha 21 de marzo de 2020».

El Pleno del Congreso ratificó los Decretos Gubernativos 6-2020 y 7-2020, emitidos por el Organismo Ejecutivo. La ratificación se aprobó por medio del Decreto Legislativo 9-2020. Los decretos amplían las medidas por la emergencia y prorroga por 30 días el Estado de Calamidad. pic.twitter.com/gwbTiN29YJ — Congreso Guatemala (@CongresoGuate) March 25, 2020

Además, el Decreto 7-2020 resalta en sus artículos que se hace la prórroga para evitar el desarrollo y propagación del COVID-19, ya que cada día se registran más casos.

Por lo que es necesario que las instituciones del gobierno que tienen a su cargo el sector salud, otras entidades y la población en general sigan las recomendaciones y medidas preventivas para evitar consecuencias graves del Coronavirus en Guatemala.

Continúa toque de queda

El presidente Alejandro Giammattei impuso un toque de queda en Guatemala con vigencia de ocho días, el cual dio inicio el pasado domingo 22 de marzo del 2020. Este entra en vigencia a partir de las 4:00 p.m. y se prolonga hasta las 4:00 a.m. del día siguiente.

Te compartimos más información del toque de queda: