La gira de preparación de Juan Maegli en Australia terminó con su participación en el Campeonato Mundial de Láser 2020 en Melbourne, donde el guatemalteco se colocó como el mejor latinoamericano.

Luego de 12 regatas disputadas del 9 al 16 de febrero, el velerista nacional obtuvo el puesto 20 al acumular 126 puntos netos. Además, mejoró su resultado respecto al del 2019, cuando quedó en la posición 22 y selló su pase a Tokio 2020.

En la clasificación de la flota de oro, Maegli quedó como el exponente más destacado de Latinoamérica al superar a participantes de El Salvador (33), Perú (32) y Brasil (42). También se ubicó como la segunda mejor embarcación de América, solo por detrás del estadounidense Charlie Buckingham, puesto 18 con 120 unidades.

De menos a más en el Mundial de Láser 2020

Según dio a conocer el guatemalteco en sus redes sociales, no contó con un buen arranque en Melbourne, pero logró recuperarse conforme pasaron los días. Esto fue lo que indicó:

«Semana difícil en Melbourne para el campeonato del mundo. Logré recuperar un poco después de un inicio difícil en el que no me sentí bien los primeros días. Muy contento con el esfuerzo que le puse para ir mejorando día a día hasta que se me terminaron los días».

Los mejores resultados para Juan Ignacio vinieron en las regatas 8 y 12, cuando terminó cuarto y quinto lugar, respectivamente. También sobresalen los puestos 8 y 10 obtenidos en la quinta y sexta carrera del evento.

A pesar de no obtener los resultados deseados, Maegli se mostró positivo y con ganas de seguir para adelante: «Es difícil cuando las cosas no salen pero estoy seguro de estar en el buen camino, súper motivado a seguir empujando y los resultados vendrán».

Al Campeonato Mundial de la modalidad de láser standard asistieron 124 veleristas de todo el mundo. El ganador de la medalla de oro fue el alemán Philipp Buhl, seguido por el australiano Matt Wearn y el croata Tonci Stipanovic, plata y bronce, respectivamente.