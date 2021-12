Tu navegador no soporta los elementos de audio

clásico 317 Municipal vs. Comunicaciones en vivo hoy: Conoce cómo puede seguir el juego de ida de esta semifinal del Torneo Apertura 2021 de fútbol.

¡Todo listo para el primer encuentro! No te pierdas ningún solo minuto del clásico 317 Municipal vs. Comunicaciones vs. Motagua, que se disputará por el juego de ida de las semifinales del Torneo Apertura 2021. Aquí te contamos contamos cómo y en dónde puedes seguir la transmisión en vivo del encuentro.

En vivo: clásico 317 Municipal vs. Comunicaciones, Torneo Apertura 2021

La acción del juego se podrá disfrutar a partir de las 3:00 p.m. y tendrá nuevamente como escenario principal la cancha del Estadio Manuel Felipe Carrera, también conocido como El Trébol, el cual está ubicado en la Zona 3 de la Ciudad de Guatemala.

Aquí te dejamos todas las opciones en las que podrás seguir el partido en territorio guatemalteco:

Canales de televisión

Canal 3

Internet

ChapinTV

Redes sociales de Municipal: Facebook y Twitter

Redes sociales de Comunicaciones: Facebook y Twitter

Radio

Emisoras Unidas 89.7 FM

La Red 106.1 FM

Cómo ver el juego en Estados Unidos

Si eres un guatemalteco que reside en Estados Unidos, a continuación te dejamos las opciones en las que se podrá ver el partido:

Televisión: Telecentro

Internet: ChapinTV

La última vez que “Rojos” y “Cremas” se enfrentaron en una instancia de semifinal, fue para el Torneo Apertura 2019. En aquella ocasión, el marcador global quedó empate 1-1, pero fueron los escarlatas los que avanzaron a la final, al estar mejor ubicados en la tabla de posiciones de la fase regular.

En el actual certamen de la Liga Nacional, ambos equipos se han visto las caras en dos ocasiones, siendo 1 victoria para el conjunto albo y un empate. Hasta el momento, Comunicaciones domina las estadísticas con 8 partidos al hilo sin perder, de los cuales solo 1 ha sido empate.

