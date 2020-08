En los últimos meses, la bandera de Guatemala ha dicho presente en una de las seriales que acompañan a los grandes premios de Fórmula 1, gracias a la participación de Mateo Llarena en la Porsche Mobil 1 Supercup 2020.

El joven piloto guatemalteco de 16 años está marcando historia en el automovilismo nacional y por esta razón, aquí te contamos cuáles han sido los resultados que obtenidos en Europa.

La última actuación de Mateo fue el pasado domingo 16 de agosto, cuando afrontó la sexta fecha de la competencia disputada en el circuito Barcelona-Cataluña. En esta ocasión, Llarena obtuvo su mejor resultado en lo que va de la competencia, al ingresar en el puesto 14.

Además, se ubicó en la posición 6 de la categoría rookies —novatos— y sumó dos puntos más en la clasificación general. Para obtener este destacado resultado, el piloto guatemalteco tuvo que completar un total de 13 vueltas en un tiempo de 41:57.314 minutos.

El ganador de la carrera disputada previo al Gran Premio de España fue el holandés Larry Ten Voorde del Team GP Elite con tiempo de 41:33.241. Mientras que el podio fue completado por Jason Evans y Dylan Pereira, segundo y tercer lugar, respectivamente.

Mateo volverá a ver acción hasta el fin de semana del 28 al 30 de agosto, cuando se lleve a acbo la ronda 7 de la Porsche Mobil 1 Supercup. La competencia se moverá a circuito de Spa, donde se correrá también el Gran Premio de Bélgica.

Es importante recordar que Mateo es el primer guatemalteco forma parte de la serial que acompaña a la Fórmula 1. Además, es el piloto más joven que disputa una carrera de esta importante competencia y el primer latinoamericano en hacerlo en una temporada completa.

Luego de 6 rondas disputadas, Llarena se ubica en el puesto 18 de la clasificación general con un total de 4 puntos. El joven piloto guatemalteco también ganó unidades en las fechas disputadas en Budapest y Silverstone.

#PorscheMobil1Supercup – With 2nd win of 2020 @larrytenvoorde bumped @DylanPereiraLu off P1 in overall standings ⬇️. @jaxonevans_ closed the gap to fellow #Porsche Junior @AyhancanGuven. Who of these four will take the title? #911GT3Cup @PorscheRaces #porschemotorsport pic.twitter.com/5tNrr9cOs4

— Porsche Supercup (@PorscheSupercup) August 17, 2020