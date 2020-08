Juan Carlos Sagastume hizo un recorrido en Petén, en honor a la carrera Hombres de Maíz, la cual este 2020 no se llevó a cabo en Tactic, Alta Verapaz.

Sin duda la persistencia y el esfuerzo es algo que caracteriza al deportista guatemalteco Juan Carlos Sagastume, quien concluyó en Petén un recorrido en honor a la carrera Hombres de Maíz 2020, la cual por motivo de pandemia no se llevó a cabo en Tactic, Alta Verapaz.

Juan Carlos Sagastume hizo recorrido en honor a carrera de Tactic

El sábado 15 de agosto, el guatemalteco Juan Carlos Sagastume cumplió uno más de sus retos, esta vez, en el municipio de San Andrés, Petén. Esto debido a que el deportista quería recordar la emoción que vivió hace un año cuando participó por primera vez en la carrera Hombres de Maíz.

Esta competencia hace un recorrido de 3 kilómetros con la peculiaridad de que los participantes hacen el trayecto cargando un costal de 60 libras de aserrín con un mecapal, desde el parque central de Tactic hasta la iglesia Chi Ixim, por motivo de la feria.

No obstante, debido al panorama social por el Coronavirus —COVID-19— este año no se pudo efectuar dicho evento. Ante esto, Sagastume no quiso perderse la emoción de vivir nuevamente ese momento, recreó un escenario similar al de Tactic.

Por lo que tomó una ruta que está justo al lado del lago Petén Itzá, ya que hay una pendiente muy pronunciada que se asemeja al camino de la carrera Hombres de Maíz.

Por otra parte, para que su hazaña fuera similiar, Juan Carlos —con la ayuda de dos amigos— se dirigió al punto que sería su salida, y él mismo se amarró el mecapal con un costal con 60 libras de maíz. Finalmente, concluyó con dicho recorrido en un tiempo de 31 minutos y 58 segundos.

La emoción de rendir tributo

Según comentó Sagatume, quedó impresionado por el nivel de exigencia de esa prueba. Esto debido a que para él significó rendir tributo a quienes tienen que cargar bultos en su espalda a diario como parte de su trabajo. Así mismo, manifestó su admiración y respeto para esas personas.

Además comentó que pese a que varios eventos deportivos fueron restringidos y él no pueda competir públicamente, siempre busca la manera de adaptarse a las condiciones que tenga para seguirse desafiando.

“Realicé la competencia tal cual, si hubiera estado en el parque de Tactic, como lo viví el año pasado rodeado de muchos lugareños preparados para el desafío. Con todas mis fuerzas y con gran emoción, inicié y finalicé la prueba”, expresó el deportista.

