Luego de varias semanas de espera, el joven piloto Mateo Llarena cumplió con su debut en la Porsche Mobil 1 Supercup 2020, un hecho histórico para el automovilismo nacional ya que es la primera vez que un guatemalteco forma parte de la serial que acompaña a la Fórmula 1.

Con 16 años, cuatro meses y nueve días, Mateo no solo se convirtió en el primer representante nacional, sino también en el piloto más joven que disputa una carrera de esta importante competencia.

Fue el pasado domingo 5 de julio, cuando Llarena vivió su debut en el famoso circuito de Red Bull Ring, en Austria, junto al equipo alemán MRS GT–Racing. Con un tiempo de 26:52.766 minutos, el guatemalteco se quedó con el puesto 19 de 25 participantes.

El ganador fue Jaxon Evans de Nueva Zelanda, quien el sábado 5 había conquistado la Pole Position. Además, en el día evento también se presenciaron carreras de Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3.

#PorscheMobil1Supercup – see the full result of @PorscheSupercup season opener in #Austria🇦🇹Mateo Llarena, with 16yrs youngest #Supercup driver ever, finished his first race on P19 @Mobil1 ⬇️ pic.twitter.com/QeTCfftVzX

— Porsche Motorsport (@PorscheRaces) July 5, 2020