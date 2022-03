Descripción de la foto par personas con discapacidad visual: Collage de 3 fotos donde se observa a Sara Curruchich, Isabela Springhmul y Pamela Guinea. (Créditos: Guatemala.com, Down with music)

Conoce las historias de algunas de las mujeres que han sido destacadas por Guatemala.com en el marco del Mes de la Mujer 2022. Gracias a su historia de vida, trabajo, obras y logros han representado un orgullo para nuestro país y motivo de inspiración para varias personas.

Deportistas, artistas, diseñadoras y de más, todas ellas tienen en común ser reconocidas y queridas por su trabajo y dedicación en lo que hacen. Quédate al pendiente de esta publicación para no perderte sus historias hechos video.

Mujeres destacadas por Guatemala.com en el Mes de la Mujer 2022

Isabella Springmuhl

Reconocida diseñadora de ropa guatemalteca que se inspira en los textiles guatemaltecos para elaborar sus piezas. Cuando quizó entrar a la uiversidad fue rechazada por tener Síndrome de Down, pero sus sueños no se detuvieron y creó su propia marca: Down to Xjabelle.

Celia Recinos

Mejor conocida como doña Rome. Considerada la humorista más grande de nuestro país y una de las máximas exponentes a nivel mundial. Tuvimos la oportunidad de entrevistarla y te compartimos el video donde nos cuenta parte de su historia de vida.

Sara Curruchich

Condecorada con varios reconocimientos. La cantante kaqchikel ha recibido varios premios internacionales, entre ellos el Premio MTV Transforma Miaw 2021, el cual ganó por lograr cambios positivos desde la música.

Pamela Guinea

Es presidenta de la Asociación Guatemalteca del Audiovisual y la Cinematografía —Agacine—. Ha trabajado como diseñadora y productora de cine, en donde su trayectoria reúne alrededor de 10 largometrajes, algunos de ellos han sido seleccionados en importantes festivales de cine.

María Micheo

Reconocida boxeadora por ser la primera pugilista del país que pelea profesionalmente en Estados Unidos y por un título mundial. Ha permanecido por varios periodos de tiempo como la #1 del ranking de la Asociación Mundial de Boxeo.

¡Todas ellas son un orgullo de nuestro país! Gracias por poner el nombre de nuestro país en alto.

