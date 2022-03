Juan Pablo Méndez es un fotógrafo guatemalteco quien recientemente se convirtió en uno de los ganadores de los Sony World Photography Awards de América Latina. Este es uno de los concursos más prestigiosos a nivel mundial y nos sentimos muy felices por este reconocimiento.

Su trabajo y fotografía fue destacada por medios internacionales quienes aplaudieron el talento de Méndez. ¡Qué chilero!

Juan Pablo Méndez, guatemalteco ganador de los Sony World Photography Awards

The Beauty of Northern Ligts above Arctic Henge, es el título que da vida a su fotografía que fue seleccionada entre las 9 ganadoras del Premio Latinoamericano de los Sony World Photography Award. En sus redes sociales compartió: «No saben lo feliz y agradecido que me he sentido con esta noticia y a la vez, me motiva a trabajar más duro para lograr mejorar mi trabajo este año. Pero más que eso, es una prueba de que desde Guatemala se pueden hacer cosas grandes y se puede destacar a nivel internacional».

View this post on Instagram A post shared by Juan Pablo (@pauljanob_travel)

El guatemalteco destacó junto con otros fotógrafos de América Latina en la shortlist de la región con una foto captada en un viaje que realizó a Islandia en 2021. La obra se trata dos imágenes hechas con dos estructuras captadas en el Arctic Henge, en Islandia combinada con las luces del norte. ¡Impresionante!

Para conocer más de su trabajo puedes seguirlo en sus redes sociales.

Fotógrafos guatemaltecos que han destacado internacionalmente

En Guatemala hay gente llena de talento y que ha puesto el nombre de nuestro país en alto destacando a nivel internacional con su trabajo y el mundo de la fotografía no es la excepción. Ellos son algunos de los fotógrafos guatemaltecos que han destacado:

Sergio Izquierdo: Reconocido internacionalmente por sus fotografías de vida silvestre. Ha trabajado proyectos junto a National Geographic Latinoamérica y BBC.

y BBC. Carlos López Ayerdi: Ha trabajado un sinfín de producciones para reconocidas marcas guatemaltecas y extranjeras.

Iván Castro: Se convirtió en el primer guatemalteco en retratar auroras boreales en 360 grados.

¿Ya sabías que en Guatemala.com tenemos canal de Telegram? Únete desde tu celular en este enlace de invitación.