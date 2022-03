María Rebeca Pérez es una guatemalteca, que con su trabajo en el campo ha inspirado a mujeres indígenas de su comunidad y así evitar que migren hacia Estados Unidos. ¡Qué chilero! encontrar a mujeres que trabajan por un mejor futuro en nuestro país.

Es originaria de Nebaj, Quiché, madre de dos hijos, cabeza de hogar, trabajadora y una fiel creyente del empoderamiento de las mujeres.

María Rebeca Pérez la guatemalteca que inspira a mujeres indígenas de su comunidad

Su historia sobre cómo superó uno de sus grandes miedos, al de hablar en público, es una pequeña muestra de la valentía de María. Aunque en algún momento se planteó migrar hacia Estados Unidos por necesidad, ahora es ella quien motiva a las demás a permanecer en su tierra.

Acostumbrada a ser independiente desde joven, recuerda que todo inició con una máquina de coser con el que hacía bordados y güipiles, lo que le permitió generar ingresos para cubrir parte de sus gastos familiares. Su vida empezó a cambiar cuando participó como voluntaria en el Programa Conjunto Desarrollo Rural Integral Ixil, una opción para generar ingresos a través de la agricultura.

María Rebeca cuenta: «No tenía los conocimientos, las herramientas ni el asesoramiento para establecer un negocio, sin embargo, nunca he dejado de soñar». Su innegable talento la llevó a ser nombrada promotora agropecuaria: «Me sentí con temor porque era la primera vez que asumía un cargo dentro de la comunidad, incluso algunas familias decían que yo no podía ser promotora porque no tenía experiencia y que era muy joven, pero acepté el reto. Ahora veo que la gente confía en mí, me buscan y me respetan en la comunidad».

La guatemalteca que venció sus miedos para apoyar a su comunidad

Con su trabajo ha ayudado a romper la estigmatización hacia las mujeres en su comunidad y así, ha aumentado su autoestima. Actualmente es un ejemplo a seguir para hombres, mujeres y jóvenes por su conocimiento y perseverancia, ya que ha sido parte todos los procesos de formación.

Uno de los principales cambios que María reconoce es la mejora en la alimentación de sus hijos. Con lo que produce en su huerto garantiza los tres tiempos de comida toda su familia. Actualmente produce 18 quintales de tomate al año y piensa construir un segundo invernadero con la ayuda de las capacitaciones de FAO y MAGA.

María Rebeca es una de las mujeres que conforman las más de 2,100 familias que han establecido estas prácticas para incrementar la producción de alimentos y diversificar la agricultura familiar para generar ingresos. Hoy es una nueva mujer empresaria en la región. ¡Todo un orgullo!

¿Ya sabías que en Guatemala.com tenemos canal de Telegram? Únete desde tu celular en este enlace de invitación.