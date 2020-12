Tu navegador no soporta los elementos de audio

La conocida diseñadora guatemalteca Isabella Springühl destacó en un reportaje de Univisión por ser un ejemplo de vida con síndrome de Down.

¡Mujeres que nos llenan de mucho orgullo! La cadena televisiva Univisión puso sus ojos en el talento de la diseñadora de modas Isabella Springmühl. Es por ello que a través del segmento noticioso de Primer Impacto destacaron un reportaje sobre la guatemalteca.

¡Qué Chilero! A continuación te compartimos lo que este reconocido medio internacional compartió:

La diseñadora guatemalteca Isabella Springmühl destacó en un reportaje de Univisión

“Sueño sin límites“, así definió Univisión a la joven diseñadora con síndrome de Down que participa en pasarelas internacionales y que es originaria de Guatemala.

Según resaltó este reportaje, para Isabella no hay límites para alcanzar sus sueños e invita a otros a que se atrevan a luchar por lo que anhelan. Así mismo, comentó a la cadena de televisión que a través de marca de ropa ha generado empleo para 120 mujeres indígenas en el territorio guatemalteco.

Con tan solo 19 años, Springmühl se convirtió en la primera diseñadora guatemalteca con síndrome de Down en participar en la semana de la moda en Londres, resaltó el medio.

Por su parte, la joven habló en entrevista sobre su participación en este evento de renombre. Expresó que fue uno de los momentos más importantes de su vida. Fue así que comentó lo siguiente: «Muchos piensan que las personas con Down no servimos para nada, pero no es así, somos inteligentes y podemos lograr todo lo que nos proponemos».

En el reportaje, Univisión indicó que la joven guatemalteca tiene su propio taller en casa. Dicho espacio es el sitio donde sucede la magia, ya que ahí es donde Isabella confecciona sus colecciones junto a su equipo de trabajo.

Finalmente, agregaron que durante su tiempo libre la talentosa diseñadora se ha dedicado a perfeccionar su voz para la ópera, ya que sueña con presentarse a nivel nacional, interpretando éxitos de los artistas que admira.

Sin duda la joven guatemalteca es un ejemplo de vida que nos enseña que para el que quiere nada le es imposible y que con esfuerzo y trabajo se pueden cumplir los sueños. ¡Felicidades Isabella!