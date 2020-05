Tuvimos la oportunidad de tener una entrevista con el artista Santiago Cruz y al preguntarle por nuestro país y los lugares que ha visitado nos contó que “Antigua Guatemala es el lugar más bonito donde hemos tocado en nuestra vida”. ¡Qué chilero!

Sin duda Guatemala tiene lugares únicos y especiales que son apreciados por turistas y artistas que tienen el gusto de conocerlo. Conoce más de él y su nuevo tema.

Santiago Cruz es un cantautor y compositor colombiano quien ha llegado a los corazones de miles de fanáticos con temas como Y Si Te Quedas, ¿Qué?, No Te Necesito, No Nos Digamos Mentiras o Desde Lejos.

Actualmente se encuentra promocionando su nuevo sencillo Hay Días, por lo que tuvimos la oportunidad de platicar con él y esto nos platicó sobre el tema y nuestro país.

¿Cuéntanos sobre tu última visita a Guatemala y cómo te recibió el público?

«Lo recuerdo con mucho cariño por que yo estaba muy enfermo ese día, no me salía la voz y realmente cuando salí al escenario no sabía si iba a poder dar el concierto. Empezamos la primera canción con mucha incertidumbre, sobre si iba a poder cantar, pero allí supe que si iba a poder dar el concierto, que me iba a costar trabajo pero lo iba a poder hacer. Me puse en manos de la gente y les dije, tienen que cantar mucho hoy por que yo estoy herido en combate.

Por suerte el concierto salió muy lindo y la gente cantó mucho, fue una muy linda comunión entre el público de Guatemala y nosotros».

¿Has tenido la oportunidad de visitar algún lugar de Guatemala?

«He ido varias veces a tocar a Guatemala, he ido a Antigua Guatemala también, es un lugar que me parece divino. El concierto que hicimos en la Ermita de la Santa Cruz lo recordamos todos como el lugar más bonito donde hemos tocado en nuestra vida».

¿Cómo surge tu nueva canción “Hay Días”?

«Esta es una canción que escribí hace como un año, lo que pasa es que viendo la coyuntura en la que estamos y oyendo y leyendo la letra se vuelve muy relevante en este momento, donde hay días en los que la incertidumbre nos pesa mucho más que otros. La terminamos de grabar justo antes de que empezara la pandemia y la cuarentena al menos aquí en América Latina. Fue la última semana de febrero, primera semana de marzo, que terminamos de grabar».



¿Cómo ha recibido el público esta nueva canción?

«Ha sido una muy linda recepción, ya que también es mi primer proyecto independiente después de muchos años de estar en disquera, así que la ilusión e incertidumbre era muy grandes. Ha sido muy bien recibida la canción, la gente la ha abrazado y se ha identificado con ella».

¿Cómo fue la experiencia de grabar el video en casa?

«Pude contar con la ayuda de mis hijos, Samuel y David, quienes se encargaron de la grabación en cámara y fotografía detrás de cámara. Además, nuestra hija Violeta de 6 años se encargó de llevar el parlante por toda la casa para que yo pudiera seguir la canción. Fue un domingo, así que la idea también fue hacer un video para distraernos de alguna manera y hacer algo distinto y terminó quedando un video muy especial. Los subtítulos fue una manera de hacerlo más divertido y que no fueran tan serio».

¿Tienes pensado hacer conciertos en línea?

«Espero muy pronto hacerlos y poder compartir con el público».

Así que, ¡pilas pues! Puedes seguirlo en sus redes sociales para conocer más detalles de su música y su carrera.