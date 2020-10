El jugador guatemalteco José Toledo terminó en el top 10 del Classic at The Club at Weston Hills 2020, que pertenece al LocaliQ Series del PGA Tour.

Poco a poco, los atletas guatemaltecos han logrado retomar sus actividades deportivas en diferentes partes del mundo. Uno de ellos es el golfista profesional José Toledo, quien recientemente concretó una destacada actuación en Estados Unidos al terminar en el top 10 del Classic at The Club at Weston Hills 2020.

El jugador guatemalteco celebró uno de sus mejores resultados en lo que va de la temporada, en el torneo que se celebró del 7 al 9 de octubre en la ciudad de Weston, en Florida, Estados Unidos.

José Toledo entre los 10 mejores de torneo profesional de golf

En esta ocasión, Toledo logró ubicarse en el puesto 7 de la clasificación general con 205 aciertos —68, 70 y 67— y 11 golpes bajo el par. El excelente resultado de José también lo colocó como el segundo mejor exponente latinoamericano del torneo, por debajo del colombiano Camilo Aguado —204 golpes—.

El ganador del Classic at The Club at Weston Hills fue el estadounidense Justin Doeden, que terminó con 201 aciertos.

Con 11 golpes bajo el par, una tarjeta de 205 golpes (68, 70, 67) el guatemalteco, José Toledo, finalizó en el séptimo puesto en el IQ Series Weston Hills Championship, en Miami, Florida.

Felicitamos a @jose_toledo Jose Toledo, por ese excelente resultado. 📷PGATOURLA pic.twitter.com/ayCDATbGaw — ASOGOLF GUATEMALA (@ASOGOLFGUATE) October 11, 2020

En la clasificación general, el exponente nacional empató en la séptima posición junto a otros 7 jugadores que obtuvieron la misma cantidad de golpes. Ellos son el alemán Velten Meyer y los norteamericanos Myles Creighton, Piri Borja, Cole Miller, Jason Thresher, Scott Wolfes y Aj Crouch.

Próxima competencia del golfista guatemalteco

Este es el quinto torneo que afrontar José Toledo en lo que va del 2020. Además es su mejor resultado hasta el momento, superando el puesto 17 obtuvo a principio de año en el Estrella del Mar Open.

El guatemalteco deberá de esperar un mes para afrontar el último torneo del año en el LocaliQ Series del PGA Tour de golf profesional. La competencia se estará llevando a cabo del 17 al 20 de noviembre en la ciudad de Duluth, Minnesota.