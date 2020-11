Una semana después de recibir su diploma de Técnico Universitario, la guatemalteca Ana Sofía Gómez sumó un nuevo éxito a su vida académica, luego de aprobar su examen privado de la Licenciatura en Ciencia y Tecnología del Deporte. ¡Qué orgullo!

Ana Sofía Gómez alcanza una nueva meta en su vida

Por medio de sus redes sociales, la exgimnasta guatemalteca compartió con alegría este nuevo reconocimiento universitario que obtuvo el martes 17 de noviembre.

Ana Sofía no ocultó su felicidad tras aprobar con éxito el examen privado, con el cual cierra un nuevo capítulo de su vida y así anunció la noticia en su cuenta de Facebook: «Súper feliz. Privado aprobado. No han sido semanas fáciles, nada fáciles, pero he superado una prueba más en mi vida».

«Todo en la vida son aprendizajes pero hoy me llevo el aprendizaje más grande que me lleva a graduarme como Licenciada en Ciencia y Tecnología en el deporte», continuó Gómez en su publicación de Facebook.

La guatemalteco aprovechó para agradecer a las personas que formaron parte del proceso: «Gracias a Todos los que me han apoyado, a la Universidad Galileo, a mi facultad, a mi segunda cada la Federación de Gimnasia, a mi familia en especial a mi mamá, hermana y a ti. A mis entrenadores, mis amigos, mis niñas, mi equipo de gimnasia, mis compañeros de universida, tengo a tantas personas que agradecerles que me queda pequeño el post».

Ahora, la guatemalteca deberá esperar para recibir su título y de esta manera graduarse como Licenciada en Ciencia y Tecnología del Deporte, carrera que completó en la Universidad Galileo. Hace una semana, Ana Sofía había recibido su diploma de Técnico Universitario.

Entrena a las futuras promesas de la gimnasia

Ana Sofía Gómez anunció su retiro de la gimnasia a principios del 2017, desde ese entonces se dedicó a completar sus estudios universitarios y prepararse como entrenadora de gimnasia. Su trabajo en los últimos años ha dado sus frutos y varias de sus alumnas han obtenido reconocimientos internacionales. Incluso, su trabajo fue destacado en un reportaje de ESPN.

Su vida fuera del deporte de alto rendimiento también ha tenido otras aventuras. En el 2019, la guatemalteca tuvo la oportunidad de la oportunidad de participar en el famoso programa estadounidense Exatlón, en el que se convirtió en la primera concursante en ganar 4 medallas.