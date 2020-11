Gran parte de los guatemaltecos conocen a Ana Sofía Gómez por los logros deportivos que ha conseguido como gimnasta. Recientemente, la guatemalteca sumó un nuevo éxito en su vida pero en el ámbito académico, ya que obtuvo su diploma como Técnico Universitario en Ciencia y Tecnología del Deporte. ¡Qué orgullo!

Nuevo éxito académico para Ana Sofía Gómez

La exgimnasta guatemalteca compartió en sus redes sociales este nuevo reconocimiento que logró en sus estudios como universitaria.

Gómez no ocultó su felicidad tras recibir el diploma universitario y así lo anunció en su cuenta de Facebook: «Estoy súper emocionada y contenta, en proceso de mi privado que es el 17 de noviembre, me entregan mi diploma como “Técnico Universitario en Ciencia y Tecnología del Deporte” Ya estamos a nada para que me puedan decir Licda. Gómez».

Según indicó Ana Sofía, está a pocos días de realizar su privado y de esta manera obtener su título de Licenciatura en la Universidad Galileo.

Su vida fuera del deporte de alto rendimiento

Desde que anunció su retiro a principios del 2017, Ana Sofía se ha dedicado a completar sus estudios universitarios y al mismo tiempo comenzó con su etapa como entrenadora, formando a las futuras promesas de la gimnasia guatemalteca.

Sus alumnas ya han cosechado varios logros a nivel nacional e internacional. Tal es el caso de Brithany Soberanis, quien hace unos meses ganó medalla de bronce en una competencia virtual de gimnasia.

En el 2019, la guatemalteca tuvo la oportunidad de la oportunidad de participar en el famoso programa estadounidense Exatlón, en el que se convirtió en la primera concursante en ganar 4 medallas.