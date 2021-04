Descripción de la foto para personas no videntes: Ricardo Jerez camina junto a sus compañeros a la cancha de juego en el acto protocolario al enfrentamiento contra Independiente Santa Fe. (Créditos: Win Sports)

La huella que ha dejado Ricardo Jerez en el Alianza Petrolera se hace cada vez más grande con el pasar de los años. Desde su llegada al club ha dejado números dignos de reconocer y uno de ellos lo consiguió recientemente al jugar su partido 250 en la Liga Dimayor de Colombia de fútbol.

Fue este miércoles 6 de abril, cuando el portero nacional disputó su juego número 250 con la “Máquina Amarilla” al ser titular en el enfrentamiento de la jornada 19 contra Independiente Santa Fe.

Ricardo Jerez amplió su legado en el Alianza Petrolera

Jerez tuvo la oportunidad de regresar a la portería del Alianza, donde no había figurado en el once titular desde el 29 de enero de 2021. En esta ocasión, el partido se disputó en el estadio Daniel Villa Zapata y terminó 0-3 a favor del rival del arquero guatemalteco, quien no pudo hacer mucho para evitar la derrota.

La buena noticia para Jerez fue alcanzar otra cifra histórica en su paso con el club aurinegros. El Alianza Petrolera aprovechó la hazaña de Ricardo y lo felicitó a través de sus redes sociales, donde también mismo tiempo le agradeció por su entrega al equipo.

Este fue el mensaje del equipo originario de la ciudad de Barrancabermeja a su capitán:

«¡Grande ‘Richy’! Sus guantes y el amor por #Barrancabermeja han sido sus mejores amigos desde que se vistió de “Aurinegro”, debutando frente a #LaEquidad aquel 09 de febrero de 2013. Hoy nuestro guardameta cumple 250 partidos oficiales en #Liga con la “Máquina Amarilla”, entregándoles alegrías a nuestros seguidores y formando nuestra historia. ¡El orgullo es nuestro #RicardoJerez, felicidades!»

Desde su llegada en 2013, Jerez ha jugado durante 6 temporadas con el Alianza Petrolera. Actualmente es el jugador que más partidos ha disputado en la historia del club y además fue el primer futbolista que acumuló 100 partidos con la institución colombiana.

Uno de los guatemaltecos que más tiempo ha jugado en el extranjero

Su legado en el Alianza Petrolera también lo ha convertido en el primer guatemalteco que más tiempo ha jugado para un mismo equipo en el extranjero. Así mismo, es el tercer futbolista nacional con más años jugando fuera del país, por detrás de Carlos Ruiz y Dwight Pezzarossi.

Gran parte de su carrera deportiva lo ha jugado en Sudamérica. Lleva más de 8 años en el fútbol colombiano, donde también jugó para el Deportivo Cali. Además, militó en los equipos de Rentistas de Uruguay en el 2008, y el Comunicaciones de Argentina en el 2010.

Próximo partido de Jerez: Medellín vs. Alianza | Sábado 10 de abril a las 2:30 p.m. (horario guatemalteco)

