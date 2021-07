#ConTokio: Adriana Ruano cumplirá su sueño olímpico con debut histórico en tiro deportivo

Al menos 5 de las 10 mujeres guatemaltecas que dirán presente en los Juegos Olímpicos de Tokio estarán marcando el debut histórico en su respectivo deporte. Una de ella es Adriana Ruano, quien tendrá la oportunidad de cumplir su sueño olímpico en el tiro deportivo.

Con 25 años, Adriana estará formando parte de la primera participación femenina de Guatemala en toda la historia de esta disciplina deportiva. Aquí te dejamos el perfil de la tiradora que se encargó de abrir el camino de los atletas que anhelaban con clasificarse a las justas que se celebrarán en Japón.

¿Qué hizo Adriana Ruano para clasificar a Tokio?

El primer acercamiento directo que tuvo Adriana con unas olimpiadas fue en Río de Janeiro 2016, cuando fue parte del programa de voluntarios. En aquella ocasión, vivió la emoción y pasión por el deporte en el que se vive en este importante evento.

Tras la experiencia vivida como voluntaria, Ruano se trazó como meta de asistir nuevamente a unos juegos, pero como atleta. Un reto que en ese momento no estaba tan lejos de cumplirse, gracias a su esfuerzo y talento.

La tiradora comenzó a cosechar logros importantes a nivel internacional entre 2016 y 2017. Uno de ellos fue la medalla por equipos del Campeonato Centroamericano y del Caribe, en el que también se clasificó a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018.

En Colombia, Adriana logró su primera medalla en un evento del ciclo olímpico. Su buen momento deportivo la impulsó para hacer historia en el Campeonato de las Américas de Tiro que se celebró en noviembre de ese año en Guadalajara, México.

La guatemalteca logró ganar la medalla de plata en la prueba de foso individual, asegurando una de las plazas que estaban en juego para Tokio 2020 y convirtiéndose en la primera atleta clasificada por el país.

Un ejemplo a seguir en el deporte guatemalteco

Actualmente, Adriana es una de las tiradoras más destacadas en el país. Su progresión en el tiro en los últimos años ha sido notable y muestra de ello también lo son sus resultados. En 2019, la guatemalteca volvió a subir al podio tras ganar un bronce en el Campeonato Iberoamericano.

Mientras que en el 2021, pasó a ser la primera mujer guatemalteca que accedió a la final de una Copa del Mundo, gracias al quinto lugar que obtuvo en Lonato, Italia.

Pero la carrera deportiva de Adriana va más allá que su pasión por el tiro. En su infancia, Ruano se dedicó a la gimnasia artística, inspirada por la gimnasta olímpica Luisa Portocarrero. En este deporte tuvo la oportunidad de representar a Guatemala en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez, en 2010.

Previo a buscar su clasificación para los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, sufrió una lesión que la obligó a alejarse de la gimnasia.

Su retiro no fue excusa para no seguir involucrada en el deporte. Al contrario, la guatemalteca no cedió ante esta adversidad y siguió con su sueño de llegar a unos Juegos Olímpicos, pero en otra disciplina deportiva. Su meta se cumplió con el tiro deportivo tras 20 años de trayectoria. Te dejamos la entrevista que tuvimos con Adriana previo a su participación a Tokio:

¿Cuando y a qué hora compite la tiradora guatemalteca?

En Tokio, Adriana marcará el debut histórico de de Guatemala en una prueba femenina del tiro deportivo y lo hará junto a su compatriota Waleska Soto. Su participación se llevará a cabo entre el 27 y 29 de julio en el Campo de Tiro de Asaka.

Tomando en cuenta la diferencia de 15 horas entre Guatemala y Japón, el evento de foso olímpico femenino se llevará a cabo de la siguiente manera:

Lunes 26 de julio, a partir de las 6:00 p.m. — Entrenamiento pre-evento

Martes 27 de julio, a partir de las 6:00 p.m.— Día 1 del clasificatorio

Miércoles 28 de julio, a partir de las 6:00 p.m. — Día 2 del clasificatorio

Miércoles 28 de julio, a partir de las 11:30 p.m. — Finales

Calendario de los atletas de Guatemala para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

¿Ya sabías que en Guatemala.com tenemos canal de Telegram? Únete en este enlace de invitación