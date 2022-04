Tu navegador no soporta los elementos de audio

Para las personas que disfrutan de las actividades al aire libre, pero en especial del ciclismo de montaña, ahora podrás disfrutar de un nuevo destino en la Ciudad de Guatemala. Se trata de Las Alturas Extreme Park, un parque Mountain Bike —MTB— para los amantes de la adrenalina.

Es un lugar que cuenta con los senderos y terrenos perfectos para los ciclistas que practican esta modalidad deportiva, pero también para los que disfrutan de un paseo por la naturaleza.

Nuevo espacio al aire libre para los amantes de MTB

Las Alturas Extrema Park se encuentra ubicado en Vista Hermosa 4, en la Zona 16 de la capital y abrió sus puertas a principios de marzo. Los ciclistas pueden disfrutar de senderos especiales para hacer Enduro y Cross Country. Además, cuentan con una pista para hacer saltos.

El parque también es dirigido para los corredores de practican Trail Running, conocido como carrera de montaña, ya que se cuenta con un sendero específico para ello. Este sendero es ideal para caminar o correr, e incluso para llevar a tu mascota.

Precios y horarios de Las Alturas Extreme Park

El parque está abierto de martes a domingo de 6:00 a.m. a 5:30 a.m., los lunes permanece cerrado. En Semana Santa, el lugar tendrá un horario especial para el sábado y domingo, ya que estará abierto de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Las tarifas para los ciclistas que quieran utilizar los senderos de MTB son las siguientes:

Q 50.00 — De martes a viernes antes de las 8:00 a.m.

Q 70.00 — De martes a viernes después de las 8:00 a.m.

Q 70.00 — Fines de semana a toda hora

Mientras que las personas que estén interesadas en utilizar el sendero de trail running, los precios son:

Q 30.00 — Pase diario

Q 230.00 — Pase mensual

Q 500.00 — Pase trimestral

