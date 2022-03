Roberto Morales, también conocido como Robe Grill, es un famoso tiktoker que se especializa en la preparación de carnes. El sábado 26 de marzo de 2022, el influencer participó en un evento social a beneficio de la Fundación Ronald McDonlad.

Te contamos a continuación cómo se llevo a cabo dicha competencia parrillera a beneficio de los guatemaltecos. ¡Qué orgullo!



El Tiktoker Robe Grill

Robe Grill es un joven mexicano que se volvió famoso gracias a sus videos en donde brinda trucos de cocina especialmente de parrilladas. Su carisma y técnica lo han convertido en uno de los influencers con más visualizaciones en redes sociales.

Actualmente cuenta con más de 4.7 millones de seguidores en TikTok y alrededor de 661 mil en Instagram.

Robe Grill participa en evento a beneficio de Guatemala

Con la finalidad de apoyar a la Fundación Ronald McDonald, Roberto Morales participó este sábado 26 en un evento que se llevó a cabo en Explanada Cayalá. Se trató de un evento familiar con all you can eat incluido en el que 15 parrilleros compitieron en un open barbecue en el que expusieron su toque y sazón en la degustación.



Robe Grill brindó una receta en vivo para los asistentes y también existió música en vivo al lado de mas amenidades. ¡Observa las fotografías de este evento social que se llevó a cabo en Guatemala!

Muchas gracias Robe Grill por asistir a un evento en beneficio a los niños guatemaltecos. ¡Qué chilero este tipo de actividades sociales!

