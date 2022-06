Te contamos que 3 fundaciones guatemaltecas anunciaron la gran alianza para ampliar su impacto en Guatemala, que gracias a su labor llega a a beneficiar a muchísimas personas en todo el país. Esto fue revelado en junio de 2022.

En la nota te informamos sobre esta gran alianza, qué harán y cuáles son las fundaciones guatemaltecas.

Anuncian gran alianza para ampliar su impacto

Este será un gran evento en el que las 3 fundaciones se unen por un mismo sueño.

Todo en beneficio de estas fundaciones:

Fundación Infantil Ronald McDonald

Esta fundación tiene como misión crear, buscar y apoyar programas que mejoren de forma directa la salud y el bienestar de los niños. En Guatemala, la Casa Ronald McDonald le brinda hospedaje a niños enfermos y sus familias para que puedan continuar con el tratamiento médico de sus hijos en lugar seguro y cerca del hospital.

Fundación Aldo Castañeda

Fue creada en 1998 por el Dr. Aldo Castañeda, pionero en cirugía cardiovascular neonatal, quien también conformó un grupo de profesionales especialistas en el área de cardiología pediátrica y se encargó de equipar el departamento de cirugía y cardiología pediátrica de UNICAR. Actualmente esta fundación provee a los profesionales el equipo y los suministros para atender a los niños con cardiopatías congénitas.

Fundación Margarita Tejada

La Fundación Margarita Tejada para Síndrome de Down es una institución no lucrativa, que fue creada en enero de 1998 por la iniciativa de 10 madres con hijos con Síndrome de Down. El principal objetivo de esta fundación es brindar servicios de salud y educación a personas con Síndrome de Down.

Recuerda que muy pronto te contaremos la fecha y muchos más detalles de la actividad que traerá esta alianza de las fundaciones guatemaltecas.

