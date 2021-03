¡Todo un #OrgulloGT! Estamos felices por el reciente logro del astrofotógrafo guatemalteco Sergio Montúfar quien fue elegido como miembro directivo de la International Dark-Sky Association —Asociación Internacional de Cielos Oscuros, en español—.

Tuvimos la oportunidad de conversar con él acerca de este nombramiento y esto fue lo que nos contó en entrevista:

Astrofotógrafo guatemalteco fue elegido miembro de la junta directiva de IDA

A través del portal web oficial de la International Dark-Sky Association —voluntariado sin fines de lucro— se dio a conocer el nombramiento de los nuevos directores y funcionarios que conforman la junta directa de IDA —por sus siglas en inglés—, en donde hay 13 personas de varios países, entre los cuales destaca Guatemala que ha sido representada por el guatemalteco Sergio Montúfar.

Según se compartió la información, esta directiva quedó conformada por Sergio como el único guatemalteco dentro del listado en donde también hay 8 estadounidenses, 1 alemana, 1 español, 1 británico y 1 australiana.

Así lo vivió

En entrevista con Sergio Montúfar nos contó un poco más de cómo fue que quedó dentro de la directiva, así como también, expresó sus emociones al formar parte de tan importante asociación.

El guatemalteco comentó que para formar parte de la junta directiva de IDA, la asociación envió la invitación para aplicar, posteriormente, evaluaron las propuestas.

Por otro lado, le preguntamos sobre cómo se siente de haber recibido esta noticia, a lo cual respondió que está muy honrado de compartir junto a grandes líderes en la conservación de los cielos a nivel mundial, pues el equipo está formado por grandes profesionales reconocidos internacionalmente por su aporte a las ciencias, a la divulgación científica y exploración espacial.

Así mismo, reconoció que este nombramiento representa mucha responsabilidad, ya que su misión seguirá siendo la sensibilización y educación a través del arte. Es por ello que manifestó las siguientes palabras:

«Esta herramienta me ha dado la satisfacción de convertirse en mi principal método de comunicación y con los años que llevo desarrollando la astrofotografía he logrado poner en servicio de la sociedad una fuente de información y conocimiento que no es brindado en escuelas, colegios y/o universidades».

Finalmente, Montúfar agregó que estará al frente del cargo hasta diciembre de 2022, pero puede ser reelecto posteriormente, por 3 años más. Por lo que en este tiempo busca inspirar a más personas en el mundo y que exista presencia de Guatemala en los círculos sociales más importantes de astronomía en el mundo.

¡Qué chilero, felicitamos a Sergio por este nombramiento, el cual pasa a tomar de inmediato!