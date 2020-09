Este año el astrofotógrafo guatemalteco Sergio Montúfar hará una exposición fotográfica en varios países de su galería llamada Estrellas Ancestrales, la cual será expuesta virtualmente.

¡Qué Chilero, sus fotografías estarán en países como Tailandia, Indonesia, Corea, entre otros!

Según nos comentó Sergio Montúfar, esta exposición virtual se hará en el marco de las celebraciones de Independencia en Guatemala, como parte de las actividades de diplomacia cultural que está haciendo el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).

Dicho evento estará siendo mostrado al mundo a través de las distintas embajadas, de los países seleccionados, en Guatemala. Por lo que alrededor de 6 países en el mundo verán las astrofotografías del guatemalteco.

Entre los países seleccionados donde estarán transmitiendo en línea la galería de Estrellas Ancestrales son:

ขอเรียนเชิญเพื่อน ๆ เข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ MAYA SKIES: A cultural and scientific journey of the dark skies of Guatemala วันพฤหัสที่ 10 กันยายน 2020 เวลา 18:00 น. บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://t.co/vARzvqJwj7 ภายในวันพุธที่ 9 กันยายน เวลา 15:00 น. pic.twitter.com/AzDYlOZNN2

— EmbaGuateTailandia (@GTenTailandia) September 8, 2020